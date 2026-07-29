600 مليار دولار خسائر «إس كيه هاينكس» خلال شهر

تبخرت نحو 600 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة «إس كيه هاينكس» «SK Hynix» الكورية الجنوبية، خلال شهر واحد، بعدما هبط سهم أكبر موردي رقائق الذاكرة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بنسبة 47 % من أعلى مستوى قياسي سجله في يونيو، في تحول يعكس تنامي المخاوف من بلوغ طفرة الذكاء الاصطناعي مرحلة أكثر تقلباً، بحسب بلومبرغ.

وجاءت أحدث موجة بيع بعدما أفادت صحيفة «ذا إنفورميشن» بتحقيق الصين تقدماً في تطوير معدات الطباعة الضوئية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة، ما أثار مخاوف من دخول طاقات إنتاجية جديدة إلى سوق رقائق الذاكرة، وأدى ذلك إلى هبوط السهم بنحو 15 % في جلسة واحدة.

ورغم هذه الخسائر يتوقع المحللون أن تسجل الشركة ربعاً قياسياً جديداً، مدعوماً بالطلب القوي على رقائق ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM)، إلا أن المستثمرين أصبحوا يتساءلون عما إذا كانت الأسعار المرتفعة للذاكرة ستدفع شركات الذكاء الاصطناعي إلى تقليص الإنفاق أو التحول إلى بدائل أقل تكلفة.

وقال آندي وونغ، رئيس الأصول المتعددة في شركة «بكتيت» لإدارة الأصول في هونغ كونغ، إن السوق يركز حالياً على ما إذا كانت «إس كيه هاينكس» تستحوذ على حصة كبيرة للغاية من أرباح سلسلة التوريد، مشيراً إلى أن شركته خفضت انكشافها على السهم خلال الأسابيع الأخيرة، كما زادت حساسية السهم بعد إدراج شهادات الإيداع الأمريكية الخاصة بالشركة، التي انخفضت إلى ما دون سعر الطرح في يوليو، بالتزامن مع انتشار صناديق تداول ذات رافعة مالية مرتبطة بالسهم، ما أسهم في تضخيم التقلبات.

ورغم موجة البيع لا يزال السهم في طريقه لتحقيق مكاسب من ثلاثة أرقام هذا العام، بينما تراجعت تقييماته إلى 3.7 أضعاف الأرباح المستقبلية المتوقعة، مقارنة مع 6.2 أضعاف لمنافستها «مايكرون تكنولوجي»، ما دفع بعض المحللين إلى اعتباره فرصة شراء.

ويتوقع المحللون أن ترتفع مبيعات الشركة الفصلية إلى نحو 57 مليار دولار، أي أكثر من «ثلاثة أضعاف» مستواها قبل عام، مع زيادة الأرباح التشغيلية بنحو ستة أضعاف.