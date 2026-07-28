النفط بأدنى مستوى في أسبوع والأنظار على الشرق الأوسط

واصلت أسعار النفط تراجعها، الثلاثاء، وانخفضت لأدنى مستوى ​فيما زاد على أسبوع وسط آمال يشوبها الحذر في التوصل إلى تسوية للحرب بين ‌الولايات المتحدة ​وإيران، في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون المستجدات في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.04 دولار، أو 2.3 %، إلى 86.32 دولاراً خلال التعاملات، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.68 دولار، أو 2 %، ليسجل 80.93 دولاراً، وكان كلا العقدين قد تراجعا لأدنى مستوى لهما منذ 17 يوليو.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة تجري «محادثات جيدة» مع إيران، وإن هناك فرصة للتوصل إلى حل. ومع ذلك، أشار إلى أن الضربات الأمريكية ستستأنف في حالة فشل المفاوضات، في حين أصدرت إيران تصريحات مماثلة بشأن الرد الانتقامي.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى «يو.بي.إس»: رغم أن تدفقات السفن عبر مضيق هرمز لا ‌تزال منخفضة، تأمل السوق في أن يتحسن الوضع بناء على المحادثات الجديدة.

ويتوقع جولدمان ساكس أن ينخفض سعر ‌خام برنت إلى 80 دولاراً بحلول نهاية العام إذا أعيد فتح مضيق هرمز بالكامل بحلول الربع الأخير، لكن اضطرابات البحر ​الأحمر والهجمات على بنية تحتية نفطية سعودية ربما تشكل مصدراً جديداً لمخاطر ارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة.