«برنت» فوق 90 دولاراً رغم التراجع 6 %

​هبطت أسعار النفط بأكثر 6 %، أمس، مسجلة ‌أدنى مستوى ​في أسبوع، بعدما أوقفت الولايات المتحدة وإيران مطلع الأسبوع تبادل الهجمات التي دارت رحاها على مدى نحو أسبوعين، ما عزز آمال التوصل إلى حل دبلوماسي من شأنه خفض التصعيد والسماح باستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 6.22 دولارات أو بنحو 6.41 % إلى 90.54 دولاراً للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.33 دولارات بما يعادل 5.97 % إلى 83.96 دولاراً للبرميل. ويجري تداول العقدين بذلك عند أدنى مستوى منذ ‌20 يوليو.

وقال أولي هفالبي، المحلل لدى‭‭ ‬‬«إس.إي.بي ريسيرش»: لا يوجد إطار عمل موقع ولا ​آلية تحقق ولا ‌جدول زمني متفق ​عليه، فكل ما نشهده هو أن الجانبين ⁠أوقفا إطلاق النار منذ يوم الجمعة.

وأظهرت بيانات شحن صادرة عن شركة «كبلر» أن أقل من 10 سفن تحمل سلعاً أولية عبرت يومياً مضيق ​هرمز مطلع ⁠هذا الأسبوع. وذكر هفالبي: انخفضت ⁠التدفقات إلى نحو 15 % من مستويات ما قبل الحرب، بالمقارنة مع معدل تشغيل طبيعي يبلغ نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام ⁠والمكثفات والمنتجات النفطية.

وكانت كازاخستان قد خفضت إنتاجها النفطي بأكثر من النصف، وذلك في أعقاب إغلاق محطة التصدير الرئيسية التابعة لها الواقعة على البحر الأسود نتيجة هجمات الطائرات المسيرة، بحسب مصادر.