ارتفاع مبيعات مكيفات الهواء المحمولة في اليابان

يشهد مصنعو الأجهزة الإلكترونية وتجار بيعها بالتجزئة في اليابان، إقبالاً كبيراً على شراء مكيفات الهواء المحمولة، حيث شهدت مؤخراً بعض المناطق، ولا سيما في توكاي بوسط البلاد، موجة حر شديدة وصلت فيها درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية أو أكثر.

ونقلت وكالة أنباء «جي جي برس» اليابانية، عن مصادر في الصناعة القول، إن مثل هذه المنتجات تحظى بشعبية كبيرة لانخفاض أسعارها نسبياً وعدم احتياجها إلى تركيب، كما أن بعض المستهلكين يبحثون عنها كجهاز ثانٍ أو ثالث لتكييف الهواء في منازلهم، مضيفة أن المصنعين والتجّار يعملون على توسيع تشكيلاتهم.

وتتراوح أسعار الموديلات المحمولة التي يتم بيعها في فرع شركة «بيك كاميرا» - وهي شركة تجزئة كبرى لبيع لأجهزة الإلكترونية - بحي يوراكوتشو في منطقة تشيودا بطوكيو، بين 30 ألف ين ياباني و50 ألفاً.