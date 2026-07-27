تراجع أرباح «بيكر هيوز» لتكنولوجيا الطاقة رغم زيادة الطلبيات الجديدة

أعلنت شركة تكنولوجيا الطاقة الأمريكية «بيكر هيوز» تراجع أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع ضعف الإيرادات رغم زيادة الطلبيات الجديدة مقارنة بالعام الماضي.

وعن توقعاتها للعام المالي الحالي قالت الشركة: «العوامل الأساسية الإيجابية تدعم ثقتنا في تحقيق متوسط توقعاتنا للعام بأكمله، في ظل استمرارنا في إدارة الوضع في ظل حالة عدم اليقين السائدة في الشرق الأوسط».

بلغ صافي أرباح الشركة القابلة للتوزيع خلال الربع الثاني من العام الحالي 681 مليون دولار بما يعادل 0.68 دولار للسهم بانخفاض نسبته 3 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت أرباحاً بقيمة 701 مليون دولار بما يعادل 0.71 دولار للسهم.

في الوقت نفسه بلغ صافي أرباح بيكر هيوز، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 640 مليون دولار بما يعادل 0.64 دولار للسهم، مقابل 623 مليون دولار بما يعادل 0.63 دولار للسهم، خلال الربع الثاني من العام الماضي.

في المقابل زادت أرباح تشغيل الشركة بعد حساب المتغيرات الموسمية خلال الربع الثاني بنسبة 2 % إلى 1.231 مليار دولار مقابل 1.212 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يزيد على أقصى نطاق توقعات الشركة.

وتراجعت إيرادات «بيكر هيوز»، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 2 % سنوياً إلى 6.742 مليارات دولار مقابل 6.910 مليارات دولار في العام الماضي، كما زادت طلبيات الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 49 % إلى 10.501 مليارات دولار، مقابل 7.032 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.