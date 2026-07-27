صعود المؤشرات اليابانية بدعم ​تراجع أسعار النفط

ارتفعت المؤشرات اليابانية في مستهل تعاملات الأسبوع مدعومة ​بتراجع أسعار النفط، حيث أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع بعد تعليق الهجمات الأمريكية على إيران، لكن ‌المستثمرين ظلوا ​على حذرهم قبل إعلان نتائج شركات كبرى هذا الأسبوع.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.5% ليغلق عند 64931.19 نقطة بعد جلسة متقلبة بين المكاسب والخسائر. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.37% ليصل إلى 4066.07 نقطة.

وعلقت الولايات المتحدة حملتها الجوية على إيران بعد غارات مكثفة على مدى ⁠ما يقرب من أسبوعين. وصرح مسؤول إيراني كبير لرويترز بأن طهران ستوقف هجماتها هي الأخرى ما دامت واشنطن تفعل الشيء نفسه. وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 6% الاثنين بسبب توقعات بانفراجة دبلوماسية.

وقال ‌تاكايوكي مياجيما، الخبير الاقتصادي في مجموعة سوني المالية: «من المفترض أن يدعم انحسار القلق من ارتفاع أسعار النفط الأسهم اليابانية بشكل عام، ويتوقع أيضاً إعادة شراء ‌أسهم سجلت اتجاهاً تصحيحياً متزايداً خلال الأسبوع الماضي». وأضاف «لكن مع اقتراب ‌موعد إعلان شركات خدمات سحابية أمريكية كبرى عن نتائجها هذا الأسبوع، ‌قد يتردد المستثمرون في ‌السعي بقوة وراء شراء الأسهم الرابحة، إذ يقيمون خطط الإنفاق الرأسمالي وتحول استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى عائدات ​مالية».ويركز المستثمرون على ‌أسبوع حافل بإعلان ​النتائج في الولايات المتحدة واليابان، وقرارات للبنوك ⁠المركزية.

وفي طوكيو، من المقرر أن تعلن شركة أدفانتست المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، عن نتائج الأعمال يوم الأربعاء، وتعلن شركة كيوكسيا لتصنيع الرقائق ​عن نتائجها ⁠المالية يوم الجمعة.

وتشهد ⁠السوق اتجاهاً إيجابياً، إذ ارتفع 194 سهماً على المؤشر نيكاي مقابل انخفاض 31 سهماً. وسجلت شركة شيفت لخدمات اختبار البرمجيات وضمان الجودة أكبر المكاسب من حيث ⁠النسبة المئوية على المؤشر، إذ قفز سهم الشركة 9.32%، تليها شركة باي كارنت التي تقدم خدمات استشارية التي ارتفع سهمها 8.95% وأيضاً شيسيدو، وهي شركة عالمية لمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، التي ارتفع سهمها 7.62%.

لكن سهم شين-إتسو كيميكال هوى 8.3%، ما ‌جعل الشركة المصنعة للسيليكون والمنتجات الكيميائية أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكاي، بعد ​أن جاءت توقعات أرباحها الصافية المجمعة للسنة بأكملها أقل من توقعات السوق. وهذه هي أكبر خسارة مئوية للسهم منذ يناير.

وتراجعت أسهم فوجيكورا المنتجة للألياف الضوئية 5.83%، وتراجعت أسهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار ​في مجال التكنولوجيا 3.07%.