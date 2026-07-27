"إنفيديا" تجري محادثات مع "أوبن إيه.آي" بشأن ضمانات مالية لمركز بيانات

تجري شركة إنفيديا محادثات ‌لتقديم ​ضمانات مالية بنحو 250 مليار دولار لشركة أوبن إيه.آي، في إطار مشروع ضخم لمركز بيانات، بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، ​أمس الأحد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن الدعم المالي من إنفيديا من شأنه أن يساعد ⁠الشركة المطورة لروبوت الدردشة "تشات جي.بي.تي" على استئجار مشروع بقدرة 10 جيجاوات يجري العمل على تطويره في جنوب ولاية أوهايو.

وستكون الصفقة هي ‌أولى خطوات "أوبن إيه.آي" نحو التحكم في بنيتها التحتية الخاصة بدلاً من استئجارها من مايكروسوفت وأمازون ‌وأوراكل، أما بالنسبة لإنفيديا، فإن ذلك سيضمن ‌الطلب على رقائقها على مدى سنوات مقبلة.

وذكرت وول ‌ستريت جورنال أنه ‌من المتوقع أن تتجاوز كلفة المشروع الإجمالية 500 مليار دولار، بما ​يشمل الرقائق ‌التي ستستخدم داخل ​مركز البيانات. وأضافت أن الضمان ⁠البالغ 250 مليار دولار يغطي عقد إيجار مركز البيانات وتمويل الديون، ولكنه لن يغطي رقائق ​إنفيديا ⁠المستخدمة داخل المركز، ⁠مشيرة إلى أن الشركة المصنعة للرقائق ناقشت أيضاً تمويل مشتريات أوبن إيه.آي من الرقائق بقيمة تصل ⁠إلى 350 مليار دولار. وذكرت الصحيفة أن دعم إنفيديا من شأنه أن يعزز آليات التمويل التي تهدف إلى طمأنة المقرضين بشأن تمويل المشروع.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع اختتام المرحلة الأولى ‌من المشروع عام 2028، بقدرة تبلغ نحو 800 ميجاوات من الكهرباء.