ستيف جوبز فشل في تغييرها.. لماذا علب البيتزا مربعة الشكل وليست دائرية؟

من بين ملايين الأسئلة التي تُطرح يومياً على جوجل، هناك بعض الأسئلة التي أصبحت أسطورية لكثرة تكرارها، منها "لماذا السماء زرقاء؟" و"لماذا علب البيتزا مربعة الشكل بينما البيتزا مستديرة؟"، كلها أسئلة أصبحت ضمن قائمة الأسئلة الأكثر شيوعاً وبحثاً على جوجل.

أما سؤال لماذا علب البيتزا مربعة الشكل بينما البيتزا مستديرة؟ فالإجابة تكشف مزيجاً من الأسباب الهندسية والاقتصادية والعملية التي جعلت هذا التصميم هو الأكثر انتشاراً في العالم.

فالسبب الأول يعود إلى سهولة تصنيع العلبة المربعة مقارنة بالعلبة الدائرية، حيث يمكن قص الكرتون وطيه بطريقة بسيطة لتكوين صندوق متماسك، بينما تحتاج العلب الدائرية إلى عمليات تصنيع أكثر تعقيداً، وغالباً إلى قطع منفصلة للقاعدة والغطاء، ما يرفع تكلفة الإنتاج ويزيد كمية الهدر في المواد.

بالإضافة إلى ذلك فإن صناعة التغليف حول العالم تعتمد منذ عقود على الأشكال المستقيمة، وهو ما جعل خطوط الإنتاج والمصانع مجهزة بشكل أكبر لإنتاج العلب المربعة بكميات ضخمة وبسرعة عالية، خصوصاً مع الانتشار الكبير لخدمات توصيل البيتزا.

ورغم أن البيتزا نفسها دائرية، فإن العلبة لا تحتاج بالضرورة إلى أن تكون بالشكل ذاته، فوظيفتها الأساسية هي حماية الطعام والحفاظ عليه أثناء النقل.

وتساعد الزوايا الأربع للصندوق المربع على تثبيت البيتزا وتقليل حركتها داخل العلبة، ما يمنع انزلاقها أو تلف شكلها أثناء التوصيل.

وتوفر المساحات الموجودة في زوايا العلبة المربعة فوائد إضافية، إذ يمكن استخدامها لوضع أكياس الصلصة أو المناديل أو أدوات الطعام، كما تمنح مساحة كافية لاستيعاب أنواع مختلفة من البيتزا حتى إذا اختلف حجمها أو شكلها قليلاً بعد الخَبز.

ومن أهم مزايا العلب المربعة سهولة التخزين والنقل، فالعلب المستقيمة يمكن ترتيبها فوق بعضها البعض بشكل منظم داخل المطاعم والمخازن وشاحنات التوصيل، بينما تترك العلب الدائرية فراغات أكبر عند رصها، ما يجعل تخزينها ونقلها أقل كفاءة.

ولا يتعلق الأمر فقط بالعملية، بل بالتكلفة أيضاً، فإنتاج ملايين علب البيتزا يومياً يتطلب تصميماً يوفر الوقت والمواد، والعلبة المربعة تحقق هذه المعادلة، إذ تستخدم كمية أقل من الكرتون مقارنة بالتصاميم الدائرية المعقدة، وتقلل النفايات الناتجة عن عمليات القص وفق بيزنيس انسايدر.

ورغم سيطرة العلبة المربعة، حاول بعض المصممين والشركات تقديم بدائل مختلفة، ففي عام 2012 حصل مؤسس شركة آبل ستيف جوبز على براءة اختراع لعلبة بيتزا دائرية تهدف إلى تحسين طريقة حفظ البيتزا وتقليل الرطوبة، لكن هذا التصميم لم ينتشر تجارياً على نطاق واسع، وظل استخدامه محدوداً داخل مقاصف شركة آبل.

كما ظهرت تصاميم أخرى مثل العلب الثمانية الأضلاع التي حاولت الجمع بين مزايا العلبة الدائرية والمربعة، فهي تقلل حركة البيتزا داخل الصندوق وتمنح المطاعم شكلاً مختلفاً يساعدها على التميز عن المنافسين.

ورغم كل المحاولات لتغيير شكل علبة البيتزا التقليدي، بقيت العلبة المربعة هي الخيار الأول عالمياً، لأنها تقدم أفضل توازن بين سهولة التصنيع، وانخفاض التكلفة، وكفاءة التخزين، وحماية المنتج.

علبة البيتزا تعد مثالاً واضحاً على أن التصميمات الناجحة لا تعتمد دائماً على الشكل الأكثر تطابقاً مع المنتج، بل على الشكل الأكثر عملية وكفاءة، فالبيتزا الدائرية داخل علبة مربعة أصبحت مثالاً بسيطاً على أشهر حلول التغليف في العالم.