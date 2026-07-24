النفط دون 100 دولار

هبطت العقود الآجلة للنفط الجمعة ​بأكثر من 3 % لكنها لا تزال متجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية كبيرة ‌بسبب مخاوف ​تعطل تدفق الإمدادات عبر البحر الأحمر أيضا والتصعيد في حرب إيران. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4 دولارات أو 3.96 % إلى 96.70 دولاراً للبرميل، بعد أن تجاوزت عند التسوية الخميس 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ مايو بارتفاع بلغ في الجلسة الماضية 7 %. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.15 دولارات أو 3.42 % إلى 89.04 دولاراً للبرميل، لكنها في طريقها أيضاً لتسجيل ارتفاع ‌أسبوعي بنحو 8 %.

وقال جون إيفانز المحلل في "بي.في.إم أويل أسوشيتس": مراكز إنتاج النفط أو مسارات الإمدادات الرئيسية محاطة بالحرب.. توقعات المدى القصير هي صوب الارتفاع".

وقال محللون من "جيه.بي مورجان" في مذكرة إن كل شهر إضافي تتعطل فيه إمدادات النفط يضيف ما بين سبعة وثمانية دولارات لبرميل برنت، مما قد يدفع المتوسط الشهري للأسعار ‌إلى نحو 114 دولاراً إذا استمر ذلك لثلاثة أشهر.