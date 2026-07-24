الاقتصاد البريطاني يتعافى بسبب كأس العالم والموجة الحارة في يوليو

ساعد كأس العالم 2026 والعطلات في الداخل وارتفاع درجة الحرارة، القطاع الخاص البريطاني على التعافي في يوليو، رغم أن زيادة التوترات في الشرق الأوسط هددت بإحباط التعافي الناشئ.

وقفز مؤشر "إس أند بي جلوبال" لمديري المشتريات إلى أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر مسجلا 1ر52 نقطة، وهي زيادة كبيرة من 3ر49 نقطة في يونيو وهي أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته وكالة بلومبرج للأنباء بتحقيق 8ر49 نقطة. وأي قراءة فوق 50 نقطة تشير إلى نمو في القطاع الخاص.

وأشار الاستطلاع الذي يحظى بمتابعة وثيقة إلى بناء الزخم في مطلع الربع الثالث بعدما تباطأ الاقتصاد البريطاني في الربيع وسط زيادة حادة في أسعار الطاقة بسبب حرب إيران.

وقد لا يدوم هذا النمو طويلا بعدما أدى اندلاع أعمال عدائية جديدة بين الولايات المتحدة وإيران إلى قفزة أخرى في أسعار النفط والغاز.