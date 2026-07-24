وداعاً لارتفاع فاتورة الكهرباء.. 10 حيل ذكية توفر المال والطاقة

أصبح البحث عن طرق لتقليل استهلاك الكهرباء هدفاً للكثير من الأسر، خاصة مع ارتفاع تكاليف الطاقة حول العالم، ويمكن خفض الفاتورة الشهرية عن طريق تغييرات بسيطة في العادات اليومية وبعض التعديلات منخفضة التكلفة يمكن أن تحقق وفورات ملموسة.

تبدأ الخطوات الأكثر تأثيراً من الإضاءة، حيث يعد استبدال المصابيح التقليدية بمصابيح LED من أسهل الطرق لتقليل استهلاك الكهرباء، فهذه المصابيح تستخدم طاقة أقل بكثير وتدوم لفترات أطول، ما يجعل تكلفتها الأولية استثماراً سريع العائد.

ومن مصادر الهدر التي لا يلاحظها كثيرون، الأجهزة الإلكترونية المتصلة بالكهرباء رغم عدم استخدامها، فالشواحن وأجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر تستمر في استهلاك كميات صغيرة من الطاقة أثناء وضع الاستعداد، ويمكن التخلص من هذا الاستهلاك عبر فصل الأجهزة غير المستخدمة أو استخدام مقابس كهربائية مزودة بمفتاح للتحكم.

ويعد التكييف من أكبر مصادر استهلاك الطاقة في المنازل، خاصة في المناطق ذات الطقس الحار، ويمكن لمنظمات الحرارة الذكية أو القابلة للبرمجة تقليل الهدر من خلال ضبط درجات الحرارة تلقائياً أثناء غياب السكان أو خلال ساعات النوم، كما أن تنظيف فلاتر المكيف بشكل دوري يساعد الجهاز على العمل بكفاءة أكبر ويقلل استهلاك الكهرباء.

كما تلعب الصيانة دوراً أساسياً في خفض الفواتير، إذ إن الأجهزة غير المصانة تحتاج إلى طاقة أكبر لأداء المهمة نفسها، ويُنصح بفحص أنظمة التكييف سنوياً، وتنظيف الفلاتر شهرياً، وإصلاح أي أعطال أو تسريبات في أسرع وقت.

لا تقتصر الوفورات على الأجهزة فقط، فالعادات اليومية لها تأثير كبير، غسل الملابس بالماء البارد بدلاً من الساخن يقلل الطاقة المستخدمة في تسخين المياه، كما أن تجفيف الملابس في الهواء الطلق بدلاً من استخدام المجفف الكهربائي يمكن أن يوفر جزءاً مهماً من الاستهلاك.

أما في المطابخ، فإن استبدال الأجهزة القديمة بأخرى عالية الكفاءة يمكن أن يخفض استهلاك الكهرباء على المدى الطويل، فالثلاجات والغسالات وأجهزة التكييف الحديثة المصنفة ضمن الأجهزة الموفرة للطاقة تستهلك كهرباء أقل مقارنة بالنماذج القديمة.

ومن الحلول طويلة الأجل أيضاً تحسين عزل المنزل، إذ تؤدي الفجوات حول النوافذ والأبواب إلى تسرب الهواء البارد أو الساخن، مما يجبر أجهزة التكييف والتدفئة على العمل لفترات أطول، ويمكن لإغلاق هذه الفتحات وتركيب عوازل مناسبة أن يقلل من تكاليف التبريد والتدفئة.

وتُعد النوافذ ذات الزجاج المزدوج من الاستثمارات التي تساعد على الحفاظ على درجة حرارة مستقرة داخل المنزل، لأنها تقلل انتقال الحرارة بين الداخل والخارج، وبالتالي تخفف الضغط على أجهزة التكييف.

يمكن لبعض الإجراءات البسيطة مثل إطفاء الأنوار في الغرف غير المستخدمة، واستخدام أجهزة استشعار الحركة، وتقليل مدة الاستحمام، أن تضيف وفورات إضافية عند تطبيقها باستمرار.

خفض فاتورة الطاقة لا يعتمد على خطوة واحدة، بل على مجموعة من التغييرات الصغيرة التي تتراكم نتائجها مع الوقت، فالجمع بين السلوكيات الذكية، والصيانة الدورية، واستخدام الأجهزة الفعالة يمكن أن يساعد الأسر على تقليل النفقات الشهرية وتحقيق استهلاك أكثر كفاءة للطاقة.