مبيعات كارفور الفرنسية تتجاوز التوقعات بدعم من انتعاش السوق المحلية والبرازيل

أعلنت شركة كارفور الفرنسية، أكبر سلسلة متاجر تجزئة للمواد الغذائية في أوروبا، تحقيق مبيعات فاقت توقعات السوق خلال الربع الثاني من عام 2026، مدعومة بتحسن الأداء في السوق الفرنسية وعودة النمو في البرازيل، رغم استمرار الضغوط على الربحية.

وسجلت الشركة نمواً في المبيعات المماثلة بنسبة 1.9% خلال الربع الثاني، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 1.6%، وفق نتائج أعلنتها الخميس.

وفي فرنسا، أكبر أسواق الشركة، ارتفعت المبيعات بنسبة 1% للربع الخامس على التوالي، متجاوزة توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو قدره 0.8%، بينما عادت عمليات كارفور البرازيل إلى النمو بنسبة 0.4% بعد فترة من التراجع.

وعلى صعيد الأرباح، ارتفع الربح التشغيلي المتكرر خلال النصف الأول إلى 757 مليون يورو، مقارنة مع 727 مليون يورو في الفترة نفسها من العام الماضي، إلا أنه جاء دون توقعات المحللين التي بلغت 779 مليون يورو، بهامش ربح تشغيلي بلغ 1.9%.

وتواصل كارفور تنفيذ استراتيجيتها لتعزيز حصتها السوقية في أسواقها الرئيسية، عبر خفض الأسعار، وتوسيع الاستثمارات الرقمية، وتحقيق وفورات في التكاليف بقيمة مليار يورو سنوياً بحلول عام 2030.

وقال ماثيو ماليج، المدير المالي للشركة، إن موجة الحر التي شهدتها أوروبا خلال يونيو دعمت الطلب الموسمي، حيث باعت الشركة نحو 200 ألف مروحة ووحدة تكييف وجهاز ترطيب، إضافة إلى أكثر من 7 ملايين كيس ثلج خلال أسبوع واحد، ما أسهم في دعم أداء المبيعات خلال الربع الثاني.