«إتشيد» الأمريكية تجمع 300 مليون دولار بتقييم 10.3 مليارات دولار لتعزيز منافسة إنفيديا

أعلنت شركة «إتشيد» Etched الأمريكية الناشئة، المتخصصة في تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي، جمع 300 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة C، ما رفع تقييمها إلى 10.3 مليارات دولار، في خطوة تعزز طموحاتها لمنافسة شركة إنفيديا الأمريكية في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي.

وقادت شركة سيكويا كابيتال (Sequoia Capital) الأمريكية جولة التمويل، بمشاركة كل من أندريسن هورويتز (Andreessen Horowitz) الأمريكية، وJane Street الأمريكية، وDiffusion، إلى جانب شركة إس كيه هاينكس (SK Hynix) الكورية الجنوبية.

وقالت الشركة إن هذه الجولة تمثل أعلى تقييم تحققه جولة تمويل من الفئة C تقودها سيكويا حتى الآن.

وتنضم «إتشيد» إلى مجموعة متزايدة من الشركات الناشئة التي تطور رقائق مخصصة لعمليات الاستدلال بالذكاء الاصطناعي (AI Inference)، وهي المرحلة التي يتم خلالها تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بعد تدريبها، في محاولة لاقتناص حصة من سوق تهيمن عليه إنفيديا.

وأضافت الشركة أنها ستستخدم التمويل الجديد لتوسيع قدراتها الإنتاجية وتسريع نشر منتجاتها لدى العملاء، بعد افتتاح منشأة جديدة تبلغ مساحتها 80 ألف قدم مربعة بالقرب من مقرها الرئيسي في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، مخصصة للتصنيع وتطوير النماذج الأولية.

وأكدت «إتشيد» أن الطلب على أنظمة الاستدلال الخاصة بها لا يزال يفوق المعروض، مع انتقال عدد متزايد من العملاء من مرحلة تقييم التكنولوجيا إلى مرحلة التطبيق التجاري، مشيرة إلى أن عدد موظفيها ارتفع إلى نحو 400 موظف مع استمرار توسع أعمالها.