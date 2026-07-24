أرباح تشغيل «نوكيا» تفوق التوقعات

أعلنت شركة معدات شبكات الاتصالات الفنلندية نوكيا، أمس، تحقيق أرباح تشغيل معدلة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، تفوق متوسط توقعات المحللين، الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء آراءهم.

وقالت الشركة، إن أرباح التشغيل خلال الربع الثاني، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، بلغت 434 مليون يورو، في حين كان متوسط توقعات المحللين 372.3 مليون يورو، ليصل هامش أرباح التشغيل المعدلة إلى 9 % في حين كانت التوقعات 7.76 % فقط.

وبلغت أرباح السهم الواحد بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الربع الثاني 0.07 يورو، مقابل تقديرات 0.05 يورو للسهم، وبلغ صافي مبيعات نوكيا، خلال الربع الثاني 4.82 مليارات يورو، في حين كانت التقديرات تشير إلى 4.83 مليارات يورو.

ووصل صافي مبيعات الشركة من معدات البنية التحتية للشبكات 2.04 مليار يورو، في حين كانت التقديرات 2.03 مليار يورو.