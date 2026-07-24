الاتحاد الأوروبي يغرّم «جوجل» 1.1 مليار دولار لمخالفة قواعد المنافسة الرقمية

فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 890 مليون يورو (نحو 1.1 مليار دولار) على شركة جوجل، بعد أن خلص إلى أنها انتهكت القواعد الرقمية الأوروبية عبر منح أفضلية غير عادلة لخدماتها على محرك البحث، إلى جانب فرض قيود على مطوري التطبيقات عبر متجر جوجل بلاي.

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان أمس، إن التحقيق أظهر أن جوجل منحت خدماتها، مثل خدمات التسوق والرياضة، أولوية في الظهور ضمن نتائج البحث، وهو ما أضر بالشركات المنافسة وخالف قواعد المنافسة المنصوص عليها في التشريعات الرقمية للاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه العقوبة في إطار تشديد الاتحاد الأوروبي رقابته على شركات التكنولوجيا الكبرى، بهدف ضمان المنافسة العادلة والحد من الممارسات التي تمنح المنصات الرقمية المهيمنة أفضلية على حساب المنافسين.

ومن المقرر أن يكون أمام «جوجل» الحق في الطعن على قرار الغرامة أمام محاكم الاتحاد الأوروبي.