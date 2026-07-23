مؤسس موبايلي يتنحى عن القيادة والأسهم تهبط 15% وسط مخاوف بشأن التوقعات المستقبلية

أعلنت شركة موبايلي (Mobileye) المتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية، أن مؤسسها ورئيسها التنفيذي أمنون شاشوا سيتنحى عن منصبه بعد أكثر من عقدين من قيادة الشركة، في خطوة تأتي بالتزامن مع إعادة توجيه استراتيجية الشركة نحو خدمات سيارات الأجرة الآلية والروبوتات المتقدمة.

وتراجعت أسهم موبايلي بنحو 15% في بداية تعاملات الخميس، وهو أكبر انخفاض يومي منذ أغسطس 2024، بعد أن أعلنت الشركة توقعات ضعيفة لإيرادات الربع الثالث، متوقعة انخفاضها بنسبة تتراوح بين 5% و6%، ما طغى على نتائج الربع الثاني التي جاءت أفضل من تقديرات السوق.

وقالت الشركة إن شاشوا سيغادر منصبه التنفيذي بعد تعيين خلف له، مع عرض تولي منصب رئيس مجلس الإدارة، والاستمرار عضواً في مجلس الإدارة. ولم يكشف المؤسس عن أسباب التنحي، لكنه وصف الخطوة بأنها "التوقيت المناسب لبناء هيكل قيادي يتناسب مع المرحلة المقبلة من نمو موبايلي".

وقاد شاشوا الشركة منذ تأسيسها عام 1999، وكان من أبرز محطاتها استحواذ شركة إنتل عليها عام 2017 مقابل 15.3 مليار دولار، قبل عودتها إلى الأسواق العامة في 2022. إلا أن السهم تراجع بنحو 60% منذ الطرح الأولي وسط تقلبات الطلب على تقنيات القيادة الذاتية.

ويركز شاشوا مستقبلاً على تطوير تقنيات طويلة الأجل، خصوصاً الروبوتات الشبيهة بالبشر، بعد استحواذ موبايلي مؤخراً على شركة مينتي روبوتيكس الناشئة مقابل نحو 900 مليون دولار، في ظل تنامي الاهتمام العالمي بهذا القطاع.

كما تستعد الشركة لإطلاق خدمة سيارات أجرة ذاتية القيادة في الولايات المتحدة خلال العام المقبل، حيث توقع شاشوا أن تحقق المركبة الواحدة إيرادات سنوية تصل إلى نحو 125 ألف دولار.

وفي نتائج الأعمال، سجلت موبايلي خلال الربع الثاني إيرادات بلغت 508 ملايين دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 481.2 مليون دولار، فيما بلغت الأرباح المعدلة 19 سنتاً للسهم مقارنة بتوقعات عند 6 سنتات.