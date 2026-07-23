«بلاكستون» تتجاوز توقعات الأرباح بصعود رهانات الذكاء الاصطناعي وارتفاع أصولها إلى 1.35 تريليون دولار

سجلت شركة بلاكستون (Blackstone)، أكبر شركة لإدارة الأصول البديلة في العالم، نتائج مالية تجاوزت توقعات الأسواق خلال الربع الثاني من عام 2026، مدفوعة بتدفقات نقدية قوية، ونمو الأصول المدارة، إلى جانب مكاسب كبيرة من استثماراتها المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

وقالت الشركة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، إن إجمالي الأصول المدارة ارتفع إلى 1.35 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني، بدعم من تدفقات استثمارية جديدة وتحسن وتيرة عمليات التخارج مقارنة بالربع الأول الذي شهد تباطؤاً بسبب تقلبات الأسواق.

وارتفعت الأرباح القابلة للتوزيع، وهي المقياس الذي تراقبه الأسواق لقياس الأرباح المتاحة للمساهمين، بنسبة 26% على أساس السهم لتصل إلى 1.52 دولار للسهم، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 1.35 دولار، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.

وأسهمت عمليات تسييل عدد من الاستثمارات في تعزيز النتائج، إذ حققت بلاكستون عوائد بلغت 31.8 مليار دولار من بيع حصص في ثلاثة مراكز بيانات تابعة لشركة ديجيتال ريالتي، إلى جانب بيع حصة أغلبية في شركة سابر إندستريز المتخصصة في البنية التحتية للطاقة لصالح شركة TPG.

واستفادت الشركة كذلك من عمليات إدراج شملت شركة ليفت أوف موبايل العاملة في تكنولوجيا الإعلان، وصندوق بلاكستون للبنية التحتية الرقمية المتخصص في مراكز البيانات، إضافة إلى صندوق باجمان الهندي للاستثمار العقاري المكتبي.

ورغم قوة النتائج، تراجعت أسهم بلاكستون بنسبة 2.1% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، كما سجل السهم انخفاضاً بنحو 20% منذ بداية العام حتى آخر إغلاق، وسط استمرار قلق المستثمرين بشأن تأثير التحولات التقنية، خصوصاً الذكاء الاصطناعي، على تقييمات بعض الأصول الاستثمارية.

وتراهن بلاكستون بقوة على موجة نمو الذكاء الاصطناعي، إذ أعلنت أن 9 من أفضل 10 استثمارات لها من حيث معدلات النمو ترتبط بالذكاء الاصطناعي، وتشمل استثمارات في شركات تعمل بمجال النماذج الذكية ومراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية.

وتشارك بلاكستون مع منافستها أبولو غلوبال مانجمنت في تمويل بقيمة 35 مليار دولار لتطوير رقائق ذكاء اصطناعي مخصصة لصالح شركة أنثروبيك، المطورة لنموذج الذكاء الاصطناعي "كلود"، في واحدة من أكبر رهانات القطاع المالي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وقال الرئيس التنفيذي لبلاكستون ستيفن شوارزمان إن الشركة اختارت "الاستفادة القصوى من التحول العالمي نحو الذكاء الاصطناعي"، مشيراً إلى أن توسعها كشريك استثماري للشركات الرائدة في مجال الابتكار عزز موقعها للاستفادة من المرحلة المقبلة للنمو التقني.

وأضاف أن امتلاك الشركة لمنصات قوية في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، ومن بينها استحواذها على منصة QTS لمراكز البيانات مقابل 10 مليارات دولار في عام 2021، يمنحها موقعاً مهماً في الاقتصاد الرقمي الجديد.