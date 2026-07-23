شركات نفطية تحذر: خطة مدغشقر لتأميم واردات الوقود قد تشعل تجارة الوقود الروسي

حذرت مجموعة من الشركات، من بينها "توتال إنيرجيز"، من أن خطط مدغشقر لتأميم واردات الوقود قد تعرّضها وعملاءها لخطر تداول واستخدام النفط الذي يخضع لعقوبات، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس.

وكان برلمان البلاد مرر مشروع قانون لإنشاء شركة نفط حكومية تقوم بالإشراف على واردات الوقود، وذلك في الأول من يوليو/تموز الجاري، بعد خمسة أسابيع من تصريح رئيس الوزراء، ماميتيانا راجاونارسون، لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية الرسمية، بأنه قد يتم افتتاح منشأة لتخزين النفط، في إطار اتجاه أوسع لجذب الاستثمارات الروسية.

ومنذ استولى جيش مدغشقر على السلطة إثر انقلاب في أكتوبر الماضي، سعى إلى توطيد العلاقات مع روسيا.

ولتقى الكولونيل ميخائيل راندريانيرينا - الذي قاد الانقلاب ويشغل حاليا منصب رئيس مدغشقر - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بموسكو في فبراير الماضي، ورحّب بوصول مدربين عسكريين روس وأسلحة إلى الجزيرة.