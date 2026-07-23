"أمريكان إيرلاينز" تتوقع تسجيل خسائر هذا العام بسبب ارتفاع أسعار الوقود

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" أنها قد تسجل خسائر هذا العام في ظل استمرار ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب في إيران، مما يعرقل جهود شركة الطيران للحاق بمنافستيها الأكبر.

وقالت الشركة، في بيان نتائج الأعمال، إن الخسارة المعدلة المحتملة خلال العام بأكمله قد تصل إلى 65 سنتا للسهم الواحد، في ضوء الارتفاع الأخير في تكاليف الوقود، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي أفضل السيناريوهات، قد تحقق الشركة ربحا قدره 65 سنتا للسهم، مقارنة بمتوسط توقعات المحللين البالغ 61 سنتا، بحسب البيان.

وتراجعت أسعار أسهم الشركة بنسبة 7ر4% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، مما أدى إلى تراجع أسهم شركتي "دلتا إير لاينز" و"يونايتد إيرلاينز هولدينجز".

وأعلنت "أمريكان إيرلاينز" عن تحقيق أرباح معدلة بلغت 15 سنتا للسهم الواحد خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ 95 سنتا في الفترة نفسها من العام السابق، ومقارنة بتوقعات المحللين البالغة 7ر2 سنت.

وبلغت الإيرادات التشغيلية 74ر16 مليار دولار، لتأتي متوافقة إلى حد كبير مع توقعات المحللين.