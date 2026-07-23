"ألفابت" تتوقع إنفاق 200 مليار دولار على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال 2026

تعتزم شركة "ألفابت"، الشركة الأم لـ "جوجل"، إنفاق نحو 200 مليار دولار على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال عام 2026، بعدما رفعت مجددا توقعاتها للإنفاق الرأسمالي.

وأعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة، أمس، تحقيق صافي ربح بلغ 1ر112 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2026، على الرغم من أن نحو 99 مليار دولار من هذا الإجمالي جاء من مكاسب غير محققة مرتبطة بإعادة تقييم استثماراتها.

وتمتلك ألفابت حصصا في شركات من بينها شركة الفضاء "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك، وشركة "أنثروبيك" لتطوير الذكاء الاصطناعي.

كما تجاوز أداء الشركة في أعمالها الأساسية توقعات "وول ستريت"، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 24% على أساس سنوي لتصل إلى 8ر119 مليار دولار، مقارنة بمتوسط ​​توقعات المحللين الذي كان أقل بقليل من 117 مليار دولار.

وتتوقع ألفابت الآن أن تتراوح نفقاتها الرأسمالية خلال العام الحالي بين 195 مليار دولار و205 مليارات دولار.

وقالت المديرة المالية لشركة ألفابت، أنات أشكنازي، إن الإنفاق سيشهد ارتفاعا كبيرا مجددا العام المقبل.

وكانت الشركة قد رفعت توقعاتها في وقت سابق من العام الجاري من نطاق يتراوح بين 175 مليار دولار و185 مليار دولار إلى نطاق يتراوح بين 180 مليار دولار و190 مليار دولار.