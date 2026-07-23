النفط يقفز فوق 95 دولاراً مع تصاعد مخاطر اضطراب الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3.5 % خلال تعاملات أمس لتسجل أعلى مستوياتها في نحو ستة أسابيع، مع تصاعد المخاوف من تعطل خطوط الإمداد الرئيسية في الشرق الأوسط نتيجة اتساع التوترات العسكرية وتهديدات حركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3.63% إلى 94.31 دولاراً للبرميل، بعدما لامست خلال الجلسة مستوى 95.47 دولاراً، وهو أعلى سعر منذ 11 يونيو الماضي.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.32% إلى 87.14 دولاراً للبرميل.

كما ارتفع فارق الأسعار بين عقود برنت الفورية والعقود الآجلة لثلاثة أشهر إلى 10.89 دولارات للبرميل، وهو أكبر اتساع منذ 22 مايو، في مؤشر على زيادة المخاوف من نقص الإمدادات على المدى القريب.

وتراقب الأسواق التطورات العسكرية وحركة الناقلات خلال الفترة المقبلة.