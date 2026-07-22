"حمى الاكتتابات".. رهان الـ 10 أسهم.. وخدعة الـ 1.77 تريليون

"حمى الاكتتابات" التي تجتاح الأسواق هذا الصيف، ويقع المستثمرون تحت إغراء رهانٍ يبدو بسيطاً؛ شراء "10 أسهم" فقط في عملاق مثل "سبيس إكس"، في محاولة لامتلاك جزء من المستقبل.

لكن خلف هذا الرهان الصغير، تكمن خدعة كبرى بطلها تقييمات خيالية وصلت إلى "1.77 تريليون دولار"، وهي أرقام تبتلع مدخرات من يلاحقون الضجيج بدلاً من الحقائق.

هذا الهوس بالانضمام لقطار الشركات التي تغير وجه العالم هو القوة الأكثر تكلفة في الأسواق؛ حيث تتسابق الحشود نحو "العظماء الثلاثة" (سبيس إكس، أنثروبيك، وأوبن إيه آي)، مدفوعين بذكرى "إنفيديا" التي حولت 10 آلاف دولار قبل عقد إلى 1.8 مليون دولار اليوم. لكن وراء هذه الأرقام البراقة، يظل "لغز اليوم الأول" هو الفخ الذي يقع فيه الكثيرون، بينما تبتسم الفرص الحقيقية لمن يملكون الصبر لقراءة ما وراء العناوين.

لكن وراء هذه الأرقام البراقة، تكمن "حمى الاكتتابات" التي تُنفق فيها المليارات على أحلامٍ لم تُختبر، حيث يظل "لغز اليوم الأول" هو الفخ الذي يقع فيه الكثيرون، بينما تبتسم الفرص الحقيقية لمن يملكون الصبر لقراءة ما وراء العناوين.

صدمة الحجم وتحدي التوقيت

عندما طُرحت "سبيس إكس" للاكتتاب العام في 12 يونيو، كان الحدث زلزالاً في "ناسداك"؛ إذ شهد تداول أكثر من 500 مليون سهم، وهو ثاني أضخم حجم تداول في يوم افتتاح بالتاريخ، بعد "فيسبوك" (580 مليون سهم في 2012).

ورغم أن إيلون ماسك نجح في تسعير أسهم شركته عند 135 دولاراً، لتفتح على 150 دولاراً وتنهي يومها الأول عند 160.95 دولاراً (بزيادة 19%)، إلا أن هذا التقييم يعكس سعراً يساوي 95 ضعف مبيعاتها السنوية، استناداً إلى إيرادات 18.7 مليار دولار في 2025 وتقييم اكتتاب بلغ 1.77 تريليون دولار.

قواعد ذهبية

يؤكد المستشار المالي "جيف بارنيت" أن الانخراط في "صيف الاكتتابات" الساخن يتطلب برود أعصاب بعيداً عن صخب اليوم الأول. فإذا كانت الأسهم متاحة للجميع بسهولة فور طرحها، فغالباً ما يعني ذلك أن المشترين الأكثر حظوة وامتيازاً قد استنفدوا فرصهم فيها بالفعل.

يوضح "بارنيت" أن الشركات التي أمضت عقوداً ككيانات خاصة، مثل "سبيس إكس"، غالباً ما يمتلك مستثمروها الأوائل نحو 12.5 مليار سهم بمتوسط تكلفة زهيد لا يتجاوز 6.48 دولار للسهم. لذا، فإن ملاحقة السهم عند القمة يُعد مخاطرة غير محسوبة، فبدلاً من الاندفاع، ينصح الخبراء بانتظار استقرار السهم لشهور؛ حيث تظهر البيانات أن نقاط الدخول الأكثر أماناً واستقراراً تتاح دائماً بعد انقشاع سحابة الضجيج الإعلامي.

مسار الإيرادات



يضع مديرو الاستثمار معياراً صارماً للتمييز بين الشركات التي تمتلك "قصة نمو" حقيقية وبين تلك التي تبيع الوهم؛ وهذا المعيار هو لغة الأرقام.

ووفقاً لـ "مات ويثيلر"، مدير الاستثمار في شركة "ويلينغتون مانجمنت"، فإن الاستثمار الناجح لا يعتمد على التكهنات، بل على فحص ما إذا كان العملاء يفتحون محافظهم بالفعل للإنفاق على منتجات الشركة.

لننظر إلى الشركات الرائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي؛ فقد تجاوز معدل الإيرادات السنوية لشركة "أوبن إيه آي" حاجز الـ 25 مليار دولار، بينما وصلت إيرادات شركة "أنثروبيك" إلى قرابة 47 مليار دولار بحلول مايو 2026، مع توقعات إدارية بأن تتخطى حاجز الـ 50 مليار دولار. إن القاعدة هنا بسيطة: اسأل عما تبيعه الشركة، ومن يدفع ثمنه، وهل هذا السوق ضخم بما يكفي ليبرر هذه الضجة الاستثمارية؟

نشرة الإصدار

بعين فاحصة: تؤكد "أفيري ماركيز"، مديرة استراتيجيات الاستثمار في شركة "رينيسانس كابيتال"، أن وثيقة "نشرة الإصدار" (نموذج إس-1) هي "المستند المقدس" الذي يكشف كل ما تحاول العناوين الرنانة إخفاءه. هذه الوثيقة التي تقدمها الشركات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات تظل متاحة مجاناً، لكن معظم المستثمرين يكتفون بالعناوين.

فعلى سبيل المثال، قد تُروج وسائل الإعلام لخطط إيلون ماسك لبناء مستعمرة على المريخ بتريليون دولار، ولكن بالرجوع لنشرة الإصدار، ستجد أن الشركة لم تخصص قرشاً واحداً من هذا التريليون للمشروع، كما ستكتشف أن السيطرة المطلقة تظل بيد ماسك عبر أسهم "التصويت الفائق" من الفئة (ب). إن قراءة هذه النشرة هي الطريقة الوحيدة لفهم هيكلية الشركة وقدرتها الحقيقية على التنفيذ.