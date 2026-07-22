صعود مزدوج للذهب والنفط

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2%، بعد تجدد تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.89 دولار، أو 2.12% إلى 91.11 دولاراً للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر أقرب استحقاق، الذي تنتهي التداولات عليه الثلاثاء، 2.07 دولار، أو 2.49% ليسجل 85.30 دولاراً للبرميل.

في سياق متصل، حذر بنك «غولدمان ساكس» من أن استمرار اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز قد يدفع أسعار خام برنت إلى تجاوز 120 دولاراً للبرميل خلال الربع الرابع من العام، في سيناريو تصاعدي لا يمثل التوقع الأساسي للبنك، لكنه يعكس المخاطر المتزايدة، التي تواجه أسواق الطاقة العالمية.

وقال محللون في البنك، بينهم دان سترويفن، في مذكرة حديثة، إن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتراجع تدفقات النفط عبر منطقة الخليج العربي إلى أقل من 45% من مستوياتها قبل الأزمة أعادا الضغوط إلى سوق النفط، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع مجدداً.

من جانب آخر، صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.6 % إلى ⁠4071.59 دولاراً للأوقية. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.5% إلى 4076 دولاراً.