معرض فارنبورو يكشف عن 300 طلبية طائرات وسط سباق بين بوينغ وإيرباص

كشفت شركات الطيران العالمية عن نحو 300 طلبية طائرات خلال معرض فارنبورو الجوي في المملكة المتحدة، في مؤشر على استمرار قوة الطلب في قطاع الطيران، مع تقدم طفيف لشركة بوينغ على منافستها الأوروبية إيرباص في سباق إبرام الصفقات.

ورغم الزخم الذي شهده المعرض، تشير تقديرات شركات الطيران ومصنعي الطائرات إلى أن حجم الصفقات قد يأتي أقل من التوقعات الأولية التي كانت تراهن على طلبات تصل إلى 800 طائرة أو أكثر، بسبب استمرار التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد والقيود الإنتاجية التي تواجه القطاع.

وكانت من أبرز الصفقات إعلان SMBC Aviation Capital طلبية مشتركة مع بوينغ لشراء 100 طائرة من طراز 737 ماكس، تشمل 60 طائرة من طراز 737-10 و40 طائرة من طراز 737-8.

كما أعلن بنك سوميتومو ميتسوي المصرفي (SMBC) طلبية مؤكدة لشراء 100 طائرة من عائلة إيرباص A320neo، تتضمن 65 طائرة A321neo و35 طائرة A320neo، على أن تبدأ عمليات التسليم خلال النصف الأول من العقد المقبل.

وفي قطاع الطيران السعودي، فعّلت الرياض للطيران خيارات شراء 28 طائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر ضمن طلبية سابقة تعود إلى عام 2023، مع تحويل 20 طائرة منها إلى الطراز الأكبر 787-10، إضافة إلى تأكيد طلبية لشراء 6 طائرات إيرباص A350-1000، لترتفع طلبياتها من هذا الطراز إلى 31 طائرة.

وأعلنت الخطوط الجوية الفلبينية طلبية تصل إلى 20 طائرة من طراز بوينغ 787-10 دريملاينر، تشمل 15 طلبية مؤكدة و5 خيارات شراء، إلى جانب طلب 9 طائرات من طراز إيرباص A350 مع حقوق شراء 5 طائرات إضافية.

كما شملت الصفقات طلبات من شركات طيران عالمية، بينها الخطوط الجوية الأوغندية التي طلبت 4 طائرات بوينغ 737 ماكس و4 طائرات 787، وشركة شوهين للطيران في طاجيكستان التي طلبت 4 طائرات من عائلة إيرباص A320neo.

وفي قطاع الشحن الجوي، أعلنت بوينغ وشركة MSC للشحن الجوي صفقة لشراء 5 طائرات شحن من طراز 777-8، فيما طلبت شركة لوكس إير طائرتين من طراز 737-10.

وشهد المعرض أيضاً نشاطاً في سوق الطائرات الإقليمية، حيث أعلنت شركة إمبراير البرازيلية طلبات جديدة تشمل طائرتين من طراز E175 لصالح شركة فوجي دريم إيرلاينز اليابانية، و20 طائرة من طراز E2 لمجموعة أبرا في أمريكا الجنوبية، إضافة إلى 5 طائرات E2 لشركة بينتر الإسبانية.

وفي سوق تأجير الطائرات، وقعت سكاي مارك إيرلاينز اليابانية اتفاقية لاستئجار 7 طائرات بوينغ 737 ماكس 10 من مجموعة أفييشن كابيتال، على أن تبدأ عمليات التسليم عام 2028.

كما شهد المعرض صفقات في قطاع المروحيات، من بينها طلب خدمة الشرطة الجوية الوطنية البريطانية مروحيتين من طراز إيرباص H135، وطلب الشركة السعودية للمروحيات THC شراء 11 مروحية من شركة ليوناردو الإيطالية للتسليم بين عامي 2027 و2028.

وفي سوق المحركات، أعلنت الخطوط الجوية البريطانية اختيار محركات برات آند ويتني GTF لما يصل إلى 63 طائرة جديدة من طراز إيرباص A320neo، فيما قدمت شركة BOC Aviation السنغافورية طلبية تصل إلى 300 محرك من CFM International.

كما وقعت شركة إنديغو الهندية مذكرة تفاهم مع CFM International لشراء أكثر من 1000 محرك LEAP-1A، في واحدة من أكبر صفقات المحركات خلال المعرض.

وتعكس صفقات فارنبورو استمرار توسع صناعة الطيران عالمياً، مدفوعة بتعافي الطلب على السفر وزيادة حاجة شركات الطيران إلى تحديث أساطيلها، رغم استمرار تحديات الإنتاج والتوريد التي تحد من قدرة المصنعين على تلبية الطلب المتزايد بالسرعة المطلوبة.