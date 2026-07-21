عقد الـ 156 مليوناً لا يكفي.. كيف يهرب برونسون من فخ الإفلاس؟

"في ملاعب «وول ستريت» الرياضية، لا تُقاس النجومية بالأهداف فقط، بل بالقدرة على النجاة حينما تنطفئ أضواء الصخب. حين يضع نجمٌ مثل جالين برونسون توقيعه على عقدٍ بـ 156 مليون دولار، قد يظن الكثيرون أنه اشترى الأمان للأبد، لكن الحقيقة المرة التي تتجاهلها الأرقام هي أن هذا المبلغ، بضخامته، لا يمثل سوى حاجزٍ هش أمام «فخ الإفلاس» الذي يبتلع 16% من لاعبي دوري كرة السلة الأمريكي بعد الاعتزال.

وعلى عكس هذه القاعدة المؤلمة التي تطيح بأساطير سابقين، اختار برونسون ألا يكون مجرد رقمٍ آخر في سجلات الإفلاس؛ فهو اليوم لا يراهن على بريق الشاشات، بل يهرب من حافة الانهيار عبر العودة بقراراته المليونية إلى بساطة «طاولة العشاء العائلية»، محولاً إرث العائلة إلى بوصلةٍ تحميه من السقوط في البئر الذي أودى بمن هم أغنى منه."

هذا «الرعب المالي الصامت» هو ما دفع جالين برونسون لابتكار طريقته الخاصة؛ فهو اليوم لا يراهن على بريق الشاشات أو نصائح مستشاري النخبة، بل يهرب من حافة الانهيار عبر العودة بقراراته المليونية إلى بساطة «طاولة العشاء العائلية»، محولاً إرث العائلة إلى بوصلةٍ تحميه من السقوط في بئر الإفلاس الذي أودى بمن هم أغنى منه.

يُعد جالين برونسون، البالغ من العمر 29 عاماً، أحد أبرز نجوم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في العصر الحديث.

منذ انضمامه إلى فريق "نيويورك نيكس" في عام 2022، نجح في ترسيخ مكانته كقائد للفريق، متوجاً مسيرته الصاعدة بقيادة "نيكس" لتحقيق لقب البطولة التاريخي الشهر الماضي.

لا يقتصر تأثير برونسون على مهاراته الفنية الاستثنائية في الملعب فحسب، بل يمتد ليكون نموذجاً للاعب "الرياضي المثقف" الذي يوازن بين طموحه الاحترافي وعقلية استثمارية حذرة، مما جعله وجهاً بارزاً في النقاشات الاقتصادية حول مستقبل الرياضيين المحترفين.

وعندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات بشأن أصول تقدر بملايين الدولارات، قد تفترض أن نجماً في حجم برونسون يعتمد حصراً على كبار المستشارين الماليين.

ولكن في الواقع، ورغم كونه أحد أعلى 50 رياضياً أجراً في الدوري (بمكاسب بلغت حوالي 35 مليون دولار لموسم 2025-2026 وحده وفقاً لـ شبكة إي إس بي إن الرياضية)، إلا أنه يفضل البقاء متصلاً بجذوره، حيث يلجأ لعائلته للحصول على التوجيه المالي؛ وهو نهج تشاركه فيه شخصيات مؤثرة مثل ريس ويذرسبون وكوين لطيفة.

يقول برونسون لصحيفة "وول ستريت جورنال": "حتى يومنا هذا، إذا شعرت أنني بصدد القيام بعملية شراء كبيرة، سأقوم بالاتصال بوالديّ وأسألهما: ما رأيكما في هذا؟".

أرقام من الملاعب: العقد الذي أعاد صياغة قواعد اللعبة

وفقاً لبيانات "سبورتراك" الموثقة، وقع برونسون في عام 2024 عقداً لتمديد فترته مع "نيكس" لمدة أربع سنوات بقيمة 156 مليون دولار، يمتد حتى موسم 2028-2029.

ويُصنف هذا العقد ضمن العقود "صداقة للفريق"؛ حيث ضحى برونسون بنحو 100 مليون دولار من أرباحه المحتملة، ليمنح فريقه مساحة مالية أكبر لبناء قائمة قوية، وهو رهان أثبت نجاحه بحصد "نيكس" لأول لقب دوري لهم منذ عام 1973.

ويؤكد برونسون أن "الوسادة المالية" التي بناها خلال سنوات مسيرته هي ما منحته الجرأة لاتخاذ هذا القرار، قائلاً: "معرفة أنني بخير، وأن العائلة بخير، تجعلني ألعب بحرية".

تحول استراتيجي: من "الرعاية" إلى "الاستثمار في الأسهم"

لا يكتفي برونسون براتبه الرياضي؛ فقد استثمر في سلسلة مطاعم "جاست سالاد" (التي تتجاوز قيمتها المليار دولار)، وشارك في تأسيس مؤسسة "الجولة الثانية" غير الربحية.

ويرسم برونسون استراتيجية واضحة لمستقبله قائلاً: "صفقات الرعاية رائعة، فهي بمثابة خطوة أولى، لكنني الآن أبحث عن صفقات الحصص الملكية. أبحث عن توسيع عملي خارج نطاق كرة السلة للتحضير للحياة ما بعد الملعب".

لماذا يخشى النجوم «فخ الثروة المفاجئة»؟

بينما يركز برونسون على استثماراته، تظهر بيانات اقتصادية موثقة حجم التحدي الذي يواجه الرياضيين؛ فبحسب دراسة أجراها مكتب أبحاث الاقتصاد الوطني (NBER)، فإن حوالي 16% من لاعبي دوري كرة السلة الأمريكي يواجهون تحديات مالية أو إفلاس في غضون 12 عاماً من اعتزالهم، وهو ما يفسر لماذا يتجه نجوم مثل برونسون إلى "جي بي مورجان" للاستعانة بخبراء إدارة الثروات.

وفي الوقت ذاته، تشير تقديرات مؤسسة "فوربس" لعام 2026 إلى أن الرياضيين الأعلى أجراً في العالم لم يعودوا يعتمدون على الرواتب فقط؛ حيث باتت "العلامة التجارية الشخصية" تشكل أكثر من 40% من إجمالي دخلهم السنوي، وهو تحول يفرضه التضخم وتغير عادات الاستهلاك، مما يجعل النصيحة المالية التي يتلقاها برونسون من والديه استراتيجية دفاعية ضرورية.

في خطوة لتعميم تجربته، انضم برونسون إلى مجلس الرياضيين في "جي بي مورجان تشيس". هذا المجلس يكتسب أهمية كبرى بالنظر إلى تقارير "بلومبرغ" التي تشير إلى أن البنوك الكبرى تخصص الآن وحدات متخصصة لإدارة ثروات النجوم، نظراً لأن متوسط مسيرة لاعب الـ NBA هو حوالي 4.5 سنوات فقط، مما يجعل التخطيط المالي المبكر ضرورة وجودية لا رفاهية.

سوق حقوق الاسم والصورة

التحدي الجديد للنجوم الصاعدين تأتي مساعي برونسون في وقت يشهد فيه الاقتصاد الرياضي تغيراً جذرياً؛ فحسب بيانات "أون3"، وصل حجم سوق صفقات حقوق الاسم والصورة للرياضيين الجامعيين والشباب إلى أكثر من 1.5 مليار دولار سنوياً في عام 2026.

وتتطلب هذه المبالغ الضخمة التي تتدفق لحسابات لاعبين في مقتبل العمر وعياً مالياً استثنائياً، وهو ما يسعى برونسون لتوفيره من خلال مشاركة خبراته المالية، مؤكداً أن "إدارة الثروة" لا تقل أهمية عن "المهارة الرياضية" لضمان مستقبل مستدام خارج الأضواء.