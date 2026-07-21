السر الخفي وراء الملصقات الصغيرة على الفواكه والخضروات

يلحظ المتسوقون عند شراء التفاح أو الموز أو البرتقال أو غيرها من الفواكه وجود ملصق صغير على القشرة الخارجية، تبدو للبعض أنها عبارة عن دعاية وتعريف بالشركة صاحبة المنتج، لكنها في الحقيقة جزء من نظام عالمي ضخم يعمل على تنظيم تجارة المنتجات الزراعية، وتسهيل عمليات البيع، وتتبع الأغذية من المزرعة حتى المستهلك.

وبحسب الاتحاد الدولي لمعايير المنتجات الزراعية، فإن هذه القطعة الصغيرة تحتوي أحياناً على أرقام ورموز تساعد المتاجر على معرفة نوع المنتج وسعره وطريقة تصنيفه، كما تلعب دوراً مهماً في إدارة سلاسل الإمداد الغذائية حول العالم.

ما معنى الأرقام الموجودة على ملصقات الفواكه؟

تُعرف هذه الأرقام باسم رموز PLU (Price Look-Up Codes)، وPLU رمز على ملصق صغير فوق قشرة الثمرة، ويساعد الموظف أو نظام الدفع على معرفة نوع المنتج وسعره بسرعة.

ويهدف هذا النظام إلى مساعدة العاملين في المتاجر إلى تحديد المنتج الصحيح والسعر المناسب، خصوصاً مع وجود عشرات الأصناف المتشابهة من الفاكهة، مثل أنواع التفاح المختلفة أو الحمضيات.

تتكون رموز PLU من أربعة أو خمسة أرقام، وتوضع على ملصق صغير يثبت على قشرة الثمرة.

ماذا تكشف أرقام الملصقات؟

هناك الكثير من المعلومات المتداولة حول معنى هذه الأرقام، لكن الاستخدام الأساسي لها هو تعريف المنتج داخل أنظمة البيع والتوزيع.

أرقام مكونة من أربعة خانات

تستخدم عادة لتعريف المنتجات الزراعية التقليدية داخل المتاجر، بحيث يستطيع نظام البيع معرفة نوع الفاكهة أو الخضار وسعرها.

أرقام مكونة من خمسة خانات تبدأ بالرقم 9

يشير هذا النظام إلى أن المنتج مصنف كمنتج عضوي وفق نظام PLU، حيث تتم إضافة الرقم 9 إلى الرمز الأساسي للمنتج.

سر الرقم 8

انتشرت شائعات كثيرة تقول إن وجود الرقم 8 على الملصق يعني أن المنتج معدل وراثياً، لكن هذا غير صحيح.

ووفق مؤسسة "ساينس فيدباك" فإن نظام PLU لم يُستخدم لتحديد المنتجات المعدلة وراثياً، وأن الرقم 8 لم يعد يحمل هذا المعنى في الاستخدام التجاري.

لماذا تحتاج الفواكه إلى هذه الملصقات؟

تسريع عملية البيع

في المتاجر الكبرى، قد يكون من الصعب على الموظف أو جهاز الدفع الإلكتروني التعرف على كل نوع من المنتجات بمجرد النظر إليها، لذلك تساعد الرموز على تسجيل المنتج بسرعة ودقة.

فعلى سبيل المثال، قد توجد عدة أنواع من التفاح تختلف في السعر والجودة والحجم، رغم تشابه شكلها الخارجي.

تتبع المنتجات الغذائية

تساعد أنظمة التعريف والتتبع الحديثة على معرفة مصدر المنتجات الزراعية ومسار انتقالها بين المزارع والمخازن والمتاجر.

وتظهر أهمية هذه الأنظمة عند حدوث مشكلة تتعلق بسلامة الغذاء، مثل اكتشاف تلوث في منتج معين، حيث يمكن تحديد مصدره وسحب الكميات المتأثرة من الأسواق بسرعة وفق وزارة الزراعة الأمريكية.

تقليل الغش التجاري

تساهم الرموز الموجودة على المنتجات في الحد من الخلط بين المنتجات المختلفة، خصوصاً في الأسواق العالمية التي تستورد كميات ضخمة من الفواكه والخضروات من دول متعددة.

فقد تختلف الأسعار بشكل كبير بين المنتج العضوي والتقليدي أو بين أنواع الفاكهة المختلفة، ولذلك تساعد أنظمة التعريف على تنظيم عمليات البيع.

هل ملصقات الفواكه صالحة للأكل؟

تصنع ملصقات الفواكه من مواد مخصصة للاستخدام على المنتجات الغذائية، لكنها ليست جزءًا من الطعام ولا يُنصح بتناولها.

ويفضل إزالة الملصق وغسل الثمرة جيداً قبل تناولها للتخلص من أي أتربة أو بقايا موجودة على السطح الخارجي وفق مجلة "بيتر هومز آند جاردنز".

لماذا لا تحتوي كل الفواكه والخضروات على ملصقات؟

ليس من الضروري وضع ملصق على كل قطعة غذائية، فبعض المنتجات تباع داخل عبوات تحتوي على معلومات كاملة، وبعض الخضروات الصغيرة أو المنتجات التي يصعب لصق الملصق عليها تستخدم طرقاً أخرى للتعريف بها.

كما أن بعض الأسواق تعتمد على أنظمة مختلفة مثل الباركود أو بيانات العبوة.

هل ستختفي ملصقات الفواكه مستقبلًا؟

مع زيادة الاهتمام بالبيئة، بدأت بعض الشركات في تجربة بدائل جديدة مثل النقش بالليزر على قشرة الفاكهة بدلاً من استخدام الملصقات الورقية أو البلاستيكية.

هذه التقنية تسمح بوضع معلومات تعريفية مباشرة على سطح الثمرة، لكنها ما زالت تواجه تحديات تتعلق بالتكلفة وسرعة الإنتاج.