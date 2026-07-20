تراجع الاحتياطي النفطي الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ 1983

انخفضت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي بنحو 5.1 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 311.4 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ مارس 1983، وفق بيانات وزارة الطاقة الأمريكية.

ويأتي هذا التراجع في إطار خطة السحب من المخزون الاستراتيجي التي أقرتها الولايات المتحدة، والتي تشمل الإفراج عن نحو 172 مليون برميل من النفط بهدف دعم الإمدادات في السوق.

ويعد الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي أحد أكبر مخازن الطوارئ النفطية في العالم، إلا أن عمليات السحب المكثفة خلال السنوات الأخيرة خفضت مستوياته إلى أدنى نطاق منذ أكثر من أربعة عقود، ما يقلص هامش المناورة أمام واشنطن في مواجهة أي اضطرابات محتملة في أسواق الطاقة.