الصين تستحوذ على أكثر من نصف نماذج الروبوتات البشرية عالمياً

تتصدر الصين سباق تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر عالمياً، مستفيدة من مزيج يجمع بين قاعدة تصنيع واسعة، وتقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسلاسل توريد متكاملة، لتصبح اللاعب الأكبر في أحد أسرع القطاعات التقنية نمواً في العالم.

وأعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن الشركات المحلية طورت أكثر من 400 طراز كامل من الروبوتات الشبيهة بالبشر، بما يمثل أكثر من نصف النماذج العالمية المتاحة، في وقت تتوقع فيه تقديرات مورغان ستانلي أن تصل قيمة سوق هذه الروبوتات إلى نحو 5 تريليونات دولار بحلول منتصف القرن.

وأظهرت البيانات أن الروبوتات رباعية الأطراف المصنعة في الصين استحوذت على نحو 70% من المبيعات العالمية خلال النصف الأول من 2026، فيما تجاوز انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الصناعية الكبرى 30%، ما يعكس سرعة دمج التقنيات الذكية في قطاع التصنيع.

وتتوقع بكين أن يتجاوز إنتاجها من الروبوتات الشبيهة بالبشر 100 ألف وحدة خلال عام 2026، بعدما استحوذت المصانع الصينية على نحو 90% من الروبوتات المشحونة عالمياً في 2025، والتي تراوح عددها بين 13 و16 ألف وحدة وفق تقديرات مورغان ستانلي.

ويعود التفوق الصيني في هذا القطاع إلى عوامل عدة، أبرزها امتلاكها منظومة تصنيع مشابهة لتجربتها في السيارات الكهربائية، حيث تتشارك الروبوتات معها في العديد من المكونات مثل المحركات والمستشعرات وأنظمة إدارة الطاقة، ما يمنح الشركات الصينية قدرة أكبر على خفض التكاليف وتسريع الإنتاج.

كما تستفيد الصين من دعم حكومي واسع، من خلال خطط وطنية تستهدف نشر 100 ألف روبوت شبيه بالبشر بحلول 2027، إلى جانب سيطرتها على جزء كبير من سلاسل إمدادات المعادن الحيوية المستخدمة في تصنيع المحركات والمكونات الدقيقة.

وتضم قائمة أبرز الشركات الصينية العاملة في المجال شركات مثل يونيتري ويوبي تك وأجي بوت وفورييه، إضافة إلى شركة إكس بنغ التي تستهدف إنتاج وبيع مليون روبوت بحلول 2030 مع بدء التصنيع واسع النطاق.

في المقابل، تحتفظ الولايات المتحدة بتفوق نسبي في الجوانب البرمجية والذكاء الاصطناعي والرقائق، بفضل شركات مثل تسلا وإنفيديا وبوسطن دايناميكس، بينما تعتمد اليابان على خبرتها الصناعية الطويلة وموقعها القوي في مكونات الروبوتات الدقيقة.

ويشير تسارع الاستثمارات والتطبيقات التجارية إلى أن الروبوتات الشبيهة بالبشر قد تتحول خلال السنوات المقبلة إلى أحد أهم محركات الاقتصاد الصناعي العالمي، مع توقعات بارتفاع الطلب عليها في قطاعات التصنيع والخدمات والرعاية والعمل اللوجستي.