أرباح «رايان إير» تحت الضغط.. تراجع أسعار التذاكر الصيفية يهبط بالسهم 6%

تراجعت أسهم شركة رايان إير بنحو 6% بعد إعلان نتائج فصلية جاءت دون توقعات الأسواق، مع تحذير أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في أوروبا من استمرار الضغوط على أسعار تذاكر السفر خلال موسم الصيف، نتيجة تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والمخاوف المرتبطة بإمدادات وقود الطائرات.

وأعلنت الشركة تحقيق صافي أرباح بعد الضرائب بلغ 538 مليون يورو (نحو 615.6 مليون دولار) خلال الربع المالي الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، مقابل توقعات المحللين عند 579 مليون يورو، في مؤشر على استمرار الضغوط على هوامش الربحية رغم قوة الطلب الموسمي على السفر.

وأرجعت رايان إير تراجع الأداء إلى انخفاض متوسط أسعار التذاكر بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تردد بعض المسافرين في اتخاذ قرارات الحجز نتيجة حالة عدم اليقين الناجمة عن تصاعد التوترات في المنطقة والمخاوف الاقتصادية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مايكل أوليري، إن الاضطرابات الجيوسياسية أثرت على سلوك المستهلكين، إلى جانب المخاوف بشأن توفر وقود الطائرات في أوروبا، ما دفع عدداً من العملاء إلى تأجيل حجوزاتهم إلى فترات أقرب من موعد السفر.

وأشار إلى أن الحجوزات شهدت تحسناً طفيفاً خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن أسعار التذاكر في الربع المالي الثاني لا تزال أقل قليلاً من مستويات العام الماضي، موضحاً أن أداء النصف الأول من السنة المالية سيعتمد بدرجة كبيرة على قوة الحجوزات المتأخرة خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

وتعتمد شركات الطيران منخفض التكلفة بشكل كبير على الحجوزات القريبة من موعد الرحلات، باعتبارها فرصة لرفع أسعار المقاعد المتبقية وتعزيز الإيرادات.

وكانت رايان إير قد لجأت خلال الفترة الماضية إلى تقديم خصومات على التذاكر للحفاظ على مستويات الإشغال، في ظل ضعف الطلب الناتج عن تداعيات الحرب والتقلبات في أسواق الطاقة.

ورغم التحديات الحالية، تراهن الشركة على استمرار انتعاش حركة السفر خلال ذروة موسم العطلات الصيفية، إلا أن أداء الحجوزات خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم سيحدد مسار الإيرادات والربحية خلال النصف الأول من العام المالي.