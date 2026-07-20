كيف غيّر مايكل ديل قواعد صناعة التكنولوجيا؟

من غرفة جامعية إلى إمبراطورية بـ 137 مليار دولار

في عام 1984، لم يكن لدى الطالب الأمريكي مايكل ديل سوى فكرة مختلفة ورأس مال لا يتجاوز ألف دولار. وبعد أكثر من أربعة عقود تحولت تلك الفكرة إلى واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، بينما ارتفعت ثروته الشخصية إلى نحو 137 مليار دولار، ليصبح في المركز الحادي عشر بين أثرياء العالم.

بدأت القصة في غرفة صغيرة داخل مركز «Dobie Center» بجامعة تكساس، حيث كان ديل، البالغ من العمر 19 عاماً، يدرس الطب، لكنه كان يؤمن بأن صناعة الكمبيوتر تحتاج إلى نموذج أعمال مختلف، فبدلاً من الاعتماد على متاجر التجزئة، قرر بيع أجهزة الكمبيوتر مباشرة إلى العملاء، مع تجميعها حسب طلب كل مستخدم، ما خفض التكاليف ورفع مستوى التخصيص وخدمة العملاء.

ولم يمضِ وقت طويل حتى أثبتت الفكرة نجاحها، إذ حققت شركته الناشئة PC's Limited مبيعات تجاوزت 6 ملايين دولار خلال عامها الأول، قبل أن تتحول لاحقاً إلى Dell Computer Corporation، ويصبح ديل عام 1992 أصغر رئيس تنفيذي يقود شركة مدرجة ضمن قائمة Fortune 500.

وخلال التسعينيات وبداية الألفية الثانية، قاد ديل ثورة في صناعة الحواسيب الشخصية عبر نموذج «التصنيع حسب الطلب»، لتصبح شركته أكبر منتج لأجهزة الكمبيوتر الشخصية في العالم، فيما رسخت حملاتها التسويقية الشهيرة حضور العلامة التجارية لدى ملايين المستهلكين.

لكن نجاحه لم يتوقف عند الحواسيب الشخصية، ففي عام 2013 اتخذ خطوة جريئة بإخراج الشركة من البورصة في صفقة بلغت 24.9 مليار دولار، لإعادة هيكلة أعمالها بعيداً عن ضغوط الأسواق المالية.

وبعد ثلاث سنوات فقط، أبرم أكبر صفقة استحواذ في تاريخ قطاع التكنولوجيا آنذاك بشراء EMC مقابل 67 مليار دولار، ما نقل الشركة إلى مرحلة جديدة تركز على مراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والبنية التحتية الرقمية، قبل إعادة إدراجها في الأسواق عام 2018.

وبالتوازي مع توسع أعماله التقنية، أسس ديل عام 1998 شركة MSD Capital، التي تطورت لاحقاً إلى منصة استثمارية تدير استثمارات عائلته في العقارات والطاقة والأسهم الخاصة والبنية التحتية، كما استثمرت في فنادق ومشاريع عالمية بارزة.

ولم يغفل الجانب الإنساني، إذ أطلق مع زوجته عام 1999 Michael & Susan Dell Foundation، التي أصبحت واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية الخاصة في الولايات المتحدة، ووجهت مليارات الدولارات لدعم التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية للأطفال والأسر حول العالم.

وتبقى قصة مايكل ديل نموذجاً لريادة الأعمال الحديثة، فالرجل الذي بدأ مشروعه بمفك براغ وعدد محدود من المكونات داخل غرفة جامعية، نجح في إعادة تعريف صناعة التكنولوجيا، وبناء إمبراطورية عالمية تؤكد أن الابتكار والرؤية بعيدة المدى قد يكونان أعظم رأس مال يمكن أن يمتلكه أي رائد أعمال.