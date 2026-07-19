تراجع التضخم في بريطانيا إلى 2.4%.. هل ينجح بيرنهام في احتواء قفزة أسعار الطاقة

من المقرر أن تظهر النتائج تباطؤ معدل التضخم في بريطانيا خلال الشهر الماضي في دفعة إيجابية ولكنها مؤقتة للحكومة المقبلة برئاسة آندي بيرنهام، وذلك قبل رفع سقف أسعار الطاقة في المنازل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه سيتم نشر الأرقام الرسمية لمؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء المقبل، خلال الأسبوع الذي سيتولى فيه بيرنهام منصب رئيس الوزراء.

ويعتقد بعض الاقتصاديين أن الانخفاض الحاد في أسعار البنزين والديزل سوف يساعد في خفض معدل التضخم إلى 2.4% خلال يونيو الماضي مقارنة بـ 2.6% خلال مايو الماضي.

كما يتوقع الاقتصاديون أن يكون معدل التضخم في قطاع الخدمات بالمملكة المتحدة قد انخفض خلال يونيو الماضي- على الرغم من أن الحفلات الموسيقية الحية لمغنين مثل هاري ستايلز وفريق "تيك ذات" ربما تكون قد رفعت الأسعار في أماكن معينة.

كما من المتوقع أن تظهر البيانات تراجع أسعار الطاقة في المنازل خلال الشهر الماضي، ولكن الاقتصاديين يعتبرون هذه النتائج مؤقتة قبل دخول حد سعري جديد للطاقة حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.

وقد تم رفع آخر حد سعري بنسبة 13% مقارنة بالمعدلات السابقة، مما يعني أن فاتورة الغاز والكهرباء المنزلية سترتفع بواقع 221 جنيهاً إسترلينياً لتصل إلى 1862 جنيهاً إسترلينياً سنوياً.

كما أن التوترات في الشرق الأوسط تصاعدت مجدداً، وشهد شهر يوليو الجاري ارتفاع سعر خام برنت.

وتوقع سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين البريطانيين في دويتشه بنك "مساراً مليئاً بالصعوبات" في المستقبل، وقال: "على الرغم من أننا لسنا قريبين من الارتفاعات القياسية التي تم تسجيلها في ذروة الصراع في إيران، فإن مسار تباطؤ أسعار الطاقة ما زال غامضاً".