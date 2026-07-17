سبيس إكس تستهدف إطلاقاً جديداً لـ«ستار شيب» الاثنين المقبل بعد خسائر بنحو 100 مليار دولار

تخطط شركة «سبيس إكس» لمحاولة إطلاق جديدة لصاروخ «ستار شيب» يوم الاثنين المقبل، بعد إلغاء محاولة سابقة في اللحظات الأخيرة يوم الخميس أثناء تشغيل المحركات، في تطور تسبب بخسارة الشركة المُدرجة حديثاً في البورصة نحو 100 مليار دولار من قيمتها السوقية.

وأظهرت صورة حية بثتها الشركة أن أربعة من محركات «رابتور» الـ33 الخاصة بالصاروخ المعزز «سوبر هيفي» لم تعمل خلال محاولة الإطلاق، ما أدى إلى إيقافها آلياً قبل الإقلاع. وأوضح إيلون ماسك، مؤسس الشركة، أن سبيس إكس ستستبدل محركين اثنين قبل المحاولة التالية، متوقعاً أن يكون الإطلاق في مطلع الأسبوع المقبل.

وتراجع سهم الشركة بنحو 6% منذ إلغاء الإطلاق ليصل إلى 124.30 دولاراً، بعدما كان قد بدأ بالتراجع أصلاً من أعلى مستوى سجله عقب الاكتتاب العام الأولي والبالغ 225.64 دولاراً.

ورغم الانتكاسة، رأى مستثمرون أن التقلبات اليومية لا تغيّر من الصورة الاستثمارية طويلة الأجل لمشروع «ستار شيب»، الذي يُعد حجر الأساس في خطط الشركة المستقبلية لتوسيع شبكة «ستارلينك» وإطلاق أقمار صناعية مخصصة لمعالجة الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن تحمل الرحلة التجريبية الثالثة عشرة للمركبة 20 قمراً صناعياً تجريبياً من طراز «ستارلينك»، في إطار اختبار أنظمة الإطلاق والاتصال الليزري، على أن تحترق الأقمار لاحقاً في الغلاف الجوي.