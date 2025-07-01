ترامب يصعد خلافه مع ماسك ويهدد بقطع الدعم عن «تسلا» و«سبيس إكس»

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء بقطع دعم مليارات الدولارات تتلقاه شركات إيلون ماسك من الحكومة الاتحادية وذلك في تصعيد للحرب الكلامية بين الرئيس وأغنى رجل في العالم، اللذين كانا حليفين قبل أن يختلفا.

وتجدد الخلاف بينهما الاثنين عندما جدد ماسك انتقاداته لقانون خفض الضرائب والإنفاق الذي اقترحه ترامب، والذي من شأنه إلغاء الدعم لشراء السيارات الكهربائية الذي استفادت منه تسلا، الشركة الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية بالولايات المتحدة. وأنفق ماسك مئات الملايين من الدولارات على حملة ترامب للفوز بفترة جديدة في البيت الأبيض.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض الثلاثاء: هو مستاء من فقدان تفويضه الخاص بالسيارات الكهربائية.. إنه مستاء للغاية من بعض الأمور، لكنه قد يخسر أكثر من ذلك بكثير.

وتعتمد أعمال ماسك، وخاصة شركتي تسلا وسبيس إكس، اعتماداً كبيراً على مجموعة من العقود والسياسات والإعانات والائتمان الاتحادي التي وفرت للشركات عشرات المليارات من الدولارات من الإيرادات على مر السنين.

وبعض هذه المزايا الممنوحة لتسلا، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية للمستهلكين على مشتريات السيارات الكهربائية، ضمن تلك المهددة بالإلغاء بالفعل في مشروع قانون ترامب الضريبي. وانخفضت أسهم تسلا بنحو خمسة بالمئة في تداولات منتصف الثلاثاء.

وصوت مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، اليوم لصالح مشروع القانون. وجدد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا تهديداته بتأسيس حزب سياسي جديد وإنفاق الأموال لإزاحة المشرعين المؤيدين لمشروع قانون الضرائب رغم قيادته حملة للحد من الإنفاق الحكومي.

ورد وزير الخزانة سكوت بيسنت على انتقادات ماسك بأن مشروع القانون سيزيد من عجز الموازنة قائلاً: سأتولى شؤون البلاد المالية.

وقاد ماسك إدارة الكفاءة الحكومية التي عملت على خفض الإنفاق الحكومي قبل أن ينسحب منها في نهاية مايو. وألمح ترامب الثلاثاء عبر منصة تروث سوشيال إلى أن ماسك حصل على دعم مالي أكثر بكثير من أي إنسان في التاريخ. وأضاف: لن نسمح بعد الآن بإطلاق الصواريخ أو الأقمار الصناعية أو إنتاج السيارات الكهربائية، وستوفر بلادنا ثروة طائلة.

وأكد على قصده لاحقا بالقول للصحفيين وهو يبتسم: إدارة الكفاءة الحكومية هي الوحش الذي قد يضطر إلى العودة والقضاء على إيلون ماسك.

وفي رده على تهديدات ترامب، كتب ماسك على منصة إكس التي يملكها: أقول حرفيا: أوقفوا كل شيء. الآن. وأضاف لاحقا أنه قد يصعد النقاش مع ترامب، لكنه قال سأمتنع في الوقت الحالي.