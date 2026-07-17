إيرباص تعزز هيمنتها في الصين بصفقة طائرات بـ12.4 مليار دولار مع إير تشاينا

عززت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات موقعها في السوق الصينية، بعد فوزها بطلبية جديدة بقيمة نحو 12.4 مليار دولار من شركة إير تشاينا، تشمل شراء 15 طائرة عريضة البدن من طراز A350-900، إلى جانب 40 طائرة من سلسلة A320neo لصالح شركة شينزن إيرلاينز التابعة لها.

ووفقاً لبيان منشور في بورصة شنغهاي، تأتي الصفقة ضمن سلسلة من الطلبات الكبرى التي حصلت عليها إيرباص خلال السنوات الماضية، ما عزز تفوقها على منافستها الأمريكية بوينج في السوق الصينية، التي تعد ثاني أكبر سوق للطيران في العالم.

وتمنح الطلبية الجديدة دفعة إضافية لإيرباص في ظل استمرار نمو الطلب على السفر الجوي في الصين، مع توسع شركات الطيران المحلية في تحديث أساطيلها وزيادة قدراتها التشغيلية.

وتتجه أنظار قطاع الطيران العالمي إلى معرض فارنبورو للطيران قرب لندن، الذي ينطلق الأسبوع المقبل، حيث تستعد إيرباص وبوينج للتنافس على مجموعة جديدة من الطلبيات، في وقت يحتدم فيه السباق بين الشركتين على تعزيز حصتهما في سوق الطائرات التجارية العالمية.