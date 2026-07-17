إمبراطورية الكاكاو.. دولة أفريقية تتربع على عرش الإنتاج العالمي

في الوقت الذي تبدأ فيه رحلة الشوكولاتة داخل المصانع الكبرى في أوروبا وأمريكا، فإن قصتها الحقيقية تبدأ بعيدا في مزارع غرب أفريقيا، وتحديدا في ساحل العاج (كوت ديفوار)، الدولة التي أصبحت تتربع على عرش الإنتاج العالمي للكاكاو.

فمن بين ملايين الأطنان من حبوب الكاكاو التي تُنتج سنويا حول العالم، تأتي الحصة الأكبر من ساحل العاج، الدولة الأفريقية التي تحولت إلى قوة زراعية عالمية بفضل هذا المحصول الذي يُعد مصدرا رئيسيا للدخل والتصدير. وتواصل ساحل العاج في عام 2026 الحفاظ على مكانتها كأكبر منتج للكاكاو في العالم، إذ تستحوذ على نحو 40% من الإنتاج العالمي، مع توقعات بارتفاع إنتاجها إلى ما بين مليوني و2.1 مليون طن خلال موسم 2025/2026، وفقًا لبيانات مجلس القهوة والكاكاو في ساحل العاج (CCC) وتقارير حديثة لوكالة رويترز، ما يعزز دورها المحوري في تلبية الطلب العالمي على الكاكاو وصناعة الشوكولاتة.

عرش عالمي لا ينافسه أحد

وتتفوق ساحل العاج بفارق كبير على أقرب منافسيها، وفي مقدمتهم غانا، ما يعكس هيمنتها المستمرة على سوق الكاكاو العالمي. وتشير بيانات قطاع الكاكاو إلى أن إنتاج البلاد قد يتجاوز مليوني طن في بعض المواسم، وهو ما يعزز دورها المحوري في تأمين إمدادات المادة الخام لصناعة الشوكولاتة حول العالم.

ولا يمثل الكاكاو مجرد محصول زراعي في ساحل العاج، بل هو أحد أعمدة الاقتصاد، حيث يوفر مصدر دخل لملايين الأشخاص، ويدعم عائدات التصدير، ويشكل جزءا أساسيا من النشاط الزراعي في البلاد.

ولا يقتصر تأثير ساحل العاج على حجم إنتاجها الضخم، بل يمتد إلى أسواق السلع العالمية، إذ تُعد أي تغيرات في محاصيلها أو أحوال الطقس أو سياسات التصدير فيها عاملًا مباشرًا في تحريك أسعار الكاكاو. ولهذا تتابع شركات الشوكولاتة والمستثمرون حول العالم موسم الحصاد في البلاد عن كثب، لأن أي تراجع في الإنتاج أو اضطراب في الإمدادات قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار عالميًا، بينما يسهم تحسن المحصول في تهدئة الأسواق واستقرار الإمدادات.

من تصدير الحبوب إلى صناعة الثروة

ورغم هذه الهيمنة، واجهت ساحل العاج تحديا كبيرا لسنوات طويلة؛ إذ كانت تصدر معظم إنتاجها على شكل حبوب كاكاو خام، بينما تحقق الدول التي تقوم بالتصنيع الجزء الأكبر من الأرباح عبر تحويلها إلى شوكولاتة ومنتجات نهائية.

ولهذا بدأت الدولة الأفريقية التحرك نحو بناء صناعة محلية للكاكاو، بهدف زيادة عمليات الطحن والتصنيع داخل البلاد، بدل الاكتفاء بدور المورد للمادة الخام.

فالهدف لم يعد فقط أن تكون ساحل العاج أكبر منتج للحبوب، بل أن تحصل على حصة أكبر من القيمة الاقتصادية التي تحققها صناعة الشوكولاتة عالميًا.

ثروة تواجه تحديات المناخ والأسعار

ورغم قوة القطاع، فإن طريق إمبراطورية الكاكاو ليس خاليا من العقبات. فقد واجه المزارعون خلال السنوات الأخيرة تحديات مرتبطة بتغير المناخ، وتقلبات الطقس، وأمراض تصيب أشجار الكاكاو، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.

ارتفاع أسعار الكاكاو

كما أن ارتفاع أسعار الكاكاو عالميا لم يكن دائما انعكاسا مباشرا على دخل المزارعين، وهو ما دفع الحكومة والجهات المعنية إلى البحث عن حلول لتحسين وضع المنتجين وزيادة الاستفادة المحلية من هذه الثروة.

الشوكولاتة تبدأ من أفريقيا

وراء كل قطعة شوكولاتة تُباع في الأسواق العالمية قصة تبدأ من مزارع ساحل العاج، حيث يزرع مئات الآلاف من المزارعين أشجار الكاكاو في مناطق استوائية تتميز بمناخها الرطب وتربتها الخصبة. وخلال موسم الحصاد، تُجمع القرون الناضجة يدويا، ثم تُستخرج منها الحبوب وتُخضع لعمليات التخمير والتجفيف بعناية، وهي مراحل أساسية تمنح الكاكاو نكهته وجودته المميزة. وبعد ذلك تُنقل الحبوب إلى مراكز التجميع والموانئ، لتنطلق في رحلة طويلة نحو مصانع الطحن وإنتاج الشوكولاتة في مختلف أنحاء العالم، لتتحول في النهاية إلى منتجات تصل إلى ملايين المستهلكين يوميا.



