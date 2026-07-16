«إنفيديا» تتحالف مع عمالقة الروبوتات اليابانية لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة إنفيديا الأمريكية عن شراكات جديدة مع عدد من كبريات الشركات اليابانية، من بينها فانوك وياسكاوا إلكتريك، بهدف تسريع تطوير تطبيقات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، في خطوة تعزز حضورها في السوق اليابانية وتدعم توسع تقنيات الذكاء الاصطناعي المادي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ، خلال فعالية في طوكيو، إن الذكاء الاصطناعي سيجعل الروبوتات «أكثر ذكاءً وقدرة على التكيف ومتاحة للجميع»، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً كبيراً في استخدام الروبوتات داخل مختلف القطاعات.

وفي تطور متصل، أعلنت شركة نويترا اليابانية، المدعومة من الحكومة، والتي تضم سوني بين مستثمريها، شراء 27,500 شريحة من طراز «روبين» من إنفيديا، ضمن مشروع لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي المادي، على أن يبدأ إنشاء المشروع في أبريل 2027، مع بدء التشغيل في يونيو 2028.

وأضاف هوانغ أن «اليابان تفتقر إلى تقنية جديدة، وهذه التقنية الجديدة هي الذكاء الاصطناعي المادي»، في إشارة إلى أهمية دمج الذكاء الاصطناعي مع الروبوتات والأنظمة الصناعية.

وتأتي هذه الخطوات في وقت تتسارع فيه الاستثمارات العالمية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مدفوعة بالطلب المتزايد على الرقائق المتقدمة. فقد رفعت شركة ASML الهولندية توقعاتها للمبيعات وتعهدت بتوسيع طاقتها الإنتاجية، في حين أعلنت TSMC التايوانية تحقيق أرباح فصلية قياسية مع زيادة توقعاتها للإنفاق الرأسمالي.

وحظي هوانغ باستقبال لافت خلال زيارته لليابان، حيث شارك في فعاليات لشركات التكنولوجيا والألعاب، والتقى بمسؤولين تنفيذيين من أبرز شركات صناعة الرقائق، من بينها كيوكسيا وطوكيو إلكترون، كما شارك وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في فعالية حكومية حول الذكاء الاصطناعي، في تأكيد على تنامي اهتمام اليابان بتعزيز مكانتها في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.