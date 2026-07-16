الطاقة الدولية: قيود الصين على المعادن النادرة تهدد 6.5 تريليونات دولار

حذرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير بشأن المعادن الأرضية النادرة من أن القيود التي تفرضها الصين على تصدير هذه المعادن يمكن أن تعرض الإنتاج البالغة قيمته 6.5 تريليونات دولار خارج البلاد للخطر سنوياً في حال تم تنفيذها بالكامل.

وللتصدي لهذا الأمر، يقول التقرير إن الدول يجب أن تعمل بشكل متعدد الجوانب لتخزين 11 مادة «شديدة العرضة للخطر». وأضافت الوكالة أن هذا سوف يتطلب عملية شراء مبدئية بقيمة 9.2 مليارات دولار بتكلفة سنوية صافية بقيمة 900 مليون دولار.

وتابعت أنه في حين أن الأرقام «كبيرة» فإنها «تتضاءل بسرعة» أمام الأثر المحتمل لتوقف الإمدادات، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن القيود على التصدير من جانب الدول التي تشمل الصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي حولت مخاطر تركيز سلاسل الإمدادات إلى حقيقة.

وقال مدير الوكالة فاتح بيرول في بيان صحفي «تعتمد مقادير كبيرة من القيمة الاقتصادية على كميات صغيرة نسبياً من المعادن الحيوية التي تظل سلاسل توريدها مركزة بشكل كبير وبالتالي عرضة للخطر».