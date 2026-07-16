«سليت» تطرح أول شاحنة كهربائية من إنتاجها بـ 26.4 ألف دولار

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية سليت رسمياً سعر أول شاحنة خفيفة كهربائية من إنتاجها في المؤتمر الذي عقدته بمركز التصميم الجديد التابع له بمنطقة جاردينا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وسيبدأ سعر الشاحنة «بلانك سليت» من 26.4 ألف دولار شاملاً رسوم التوصيل الإجبارية التي قد تصل إلى 1450 دولاراً.

وأشار موقع كار أند درايفر المتخصص في موضوعات السيارات إلى أنه سيتم بيع الشاحنة سليت مباشرةً للمستهلكين، لذا لن تعرض في معارض السيارات التقليدية. وسيتم طلاء الشاحنة بلون واحد. ويتوفر 100 لون عند إطلاق الشاحنة منها حوالي 40 لوناً بسعر إضافي يبلغ 499 دولاراً فقط. في الوقت نفسه سيتم إضافة مقعد خلفي لفئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) مع زيادة السعر النهائي إلى 31.4 ألف دولار.

كما ستتيح سليت فئة إس.يو.في بتصميم الـ«فاستباك» من السيارة بلانك سليت بسعر 33.4 ألف دولار. يذكر أن تصميم فاستباك يتضمن انحدار سقف السيارة بخط متصل من أعلى السيارة إلى مصد الصدمات الخلفي، مما يضفي عليها مظهراً رياضياً.

كان مدى الشاحنة بلانك سليت عند الإعلان عنها لأول مرة، في حدود 150 ميلاً فقط. ولكن تم تطوير تقنية جديدة لبطاريات فوسفات الحديد الليثيوم (إل.إف.بي) ليصبح مدى الشاحنة الآن 205 أميال بفضل بطارية قدرتها 63 كيلوواط / ساعة.

ويتم شحن البطارية عبر منفذ إن.أيه.سي.إس الموجود على الرفرف الخلفي الأيسر، مما يجعلها متوافقة تماماً مع شبكة شواحن شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا الفائقة، حيث يمكن شحنها بقدرة تصل إلى 120 كيلوواط. وتقول سليت إن الشاحن المدمج بقدرة 11 كيلوواط يستطيع شحن البطارية الفارغة بالكامل في غضون أربع ساعات تقريبا عند توصيله بمعدات الشحن من المستوى الثاني.

تقدم سليت فئة واحدة من الشاحنة بمحرك كهربائي بقدرة 181 حصاناً وعزم دوران 195 رطلاً لكل قدم مكعب. وتقول الشركة إن هذه القوة كافية لوصول الشاحنة إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 8 ثوانٍ، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 90 ميلاً في الساعة.