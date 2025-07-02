تحسن ملحوظ بمناخ أعمال الكيماويات في ألمانيا

عززت الآمال بانخفاض أسعار الطاقة وتأثير حزم الاستثمار الحكومية مناخ الأعمال في قطاع الكيماويات في ألمانيا.

وارتفع مؤشر معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية في ميونخ من سالب 16.2 نقطة إلى سالب 8.9 نقاط في يونيو الماضي.

وشهدت التوقعات تحسناً ملحوظاً، حيث كانت عند سالب 5.4 نقاط قبل شهر، لكنها قفزت الآن إلى المنطقة الإيجابية عند 9.5 نقاط.

وبحسب بيانات المعهد، فإن هذه أفضل نتائج مسجلة منذ ثلاث سنوات ونصف. ومع ذلك، لا يزال تقييم وضع الأعمال الحالي سلبياً للغاية عند سالب 25.7 نقطة.

وقالت خبيرة شؤون القطاع في المعهد، آنا فولف: «التخفيض المخطط له في ضريبة الكهرباء الصناعية على وجه الخصوص يعطي دفعة ملحوظة لصناعة الكيماويات»، مشيرة أيضاً إلى التأثير الإيجابي لحزمة الاستثمارات المخطط لها، والتي قد يستفيد منها القطاع أيضاً. وتعد زيادة التوقعات في قطاع الكيماويات مؤشراً إيجابياً أيضاً للقطاعات الاقتصادية الأخرى.

ورغم استقرار الطلب على المنتجات الكيميائية، تخطط العديد من الشركات لخفض الإنتاج وتعتزم تقليص عدد موظفيها.

وذكرت فولف أنه رغم استفادة بعض الشركات من انخفاض تكاليف المواد الخام والمؤشرات الأولية لانتعاش الطلب في الأسواق العالمية، فإن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية الحمائية، واستمرار ارتفاع تكاليف الموقع، وعدم اليقين الجيوسياسي، تلقي ظلالها على التعافي الاقتصادي لهذا القطاع، وقالت: «في ظل هذا الوضع، تقدم استثمارات الدولة التي وافقت عليها الحكومة الألمانية حافزاً مطلوباً بصورة ملحة».

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