منظمة التعاون الاقتصادي تحذر من تضخم أسعار الطاقة

أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاقتصاد البريطاني يتأثر سلباً بتجدد تضخم أسعار الطاقة بسبب حرب إيران، حيث حثت الحكومة البريطانية على تسريع تنفيذ أجندتها الخاصة بالنمو والتغلب على الاختلافات الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن المنظمة أبقت على توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد البريطاني في تقرير جديد.

وتوقعت المنظمة نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 0.9 % خلال عام 2026 مقارنة بـ 1.4 % خلال العام الماضي. وأوضحت المنظمة أن تجدد تضخم أسعار الطاقة بسبب حرب إيران أضعف توقعات النمو هذا العام بسبب تأثير ذلك على الأسر والشركات.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن الصراع أبرز تأثر الاقتصاد البريطاني بتقلب أسعار الوقود الأحفوري، ما يظهر الحاجة للتخلص من الكربون في توليد الطاقة وتسريع عملية التحول إلى الكهرباء.

وعلاوة على ذلك، خلص التقرير إلى أن التفاوتات الإقليمية في البلاد تؤثر سلباً على مستويات المعيشة وأداء الاقتصاد، خصوصاً في ظل ارتفاع معدل البطالة ونقص فرص العمل المتاحة للشباب.