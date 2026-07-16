مؤسس «ديب سيك» يصبح أغنى مطور للذكاء الاصطناعي في العالم

ارتفعت ثروة ليانج وينفنج مؤسس شركة ديب سيك الصينية، إلى 36 مليار دولار بعد نجاح الشركة في أحدث جولة لجمع التمويل، ليصبح بذلك أغنى مطور لنماذج الذكاء الاصطناعي في العالم، متقدماً على أبرز مؤسسي الشركات المنافسة في القطاع.

ووفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، تضاعفت ثروة ليانج إلى أكثر من الضعف مقارنة بمستواها السابق البالغ 16.7 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع تقييم الشركة عقب الجولة التمويلية الأخيرة.

وبهذه القفزة، يتفوق ليانج على رئيس شركة أوبن إيه آي، جريج بروكمان، الذي تُقدر ثروته بنحو 25.5 مليار دولار ويحتل المرتبة المئة على مؤشر بلومبرج للمليارديرات، كما يتجاوز الشريك المؤسس لشركة أنثروبيك، داريو أمودي، الذي تبلغ ثروته نحو 7.98 مليارات دولار ويأتي في المرتبة 491، بحسب ما نقلته صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية.

وفي المقابل، لا يزال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة أوبن إيه آي، سام ألتمان، خارج قائمة بلومبرج لأغنى 500 شخص في العالم، إذ تقدر مجلة فوربس ثروته بنحو 3.4 مليارات دولار.

ويعكس صعود ليانج وينفنج النمو المتسارع لشركة ديب سيك، التي أصبحت خلال الفترة الماضية أحد أبرز المنافسين العالميين في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، في ظل احتدام المنافسة بين الشركات الصينية والأميركية على قيادة هذا القطاع سريع النمو.