3.2 % التضخم في إسبانيا خلال يونيو

أظهرت بيانات نهائية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا أمس أن تضخم أسعار المستهلكين في إسبانيا لم يتغير في يونيو، بما يتماشى مع تقدير أولي.



وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.2% على أساس سنوي في يونيو، بما يتماشى مع الوتيرة، التي تم تسجيلها في أبريل ومايو، ويؤكد التقدير الأولي الذي تم نشره في 29 يونيو.



واستقر التضخم السنوي، الذي يعتمد على المؤشر المنسق لأسعار المستهلك بالاتحاد الأوروبي عند 3.6%، بما يتماشى مع القراءة الأولية.



وتراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة ليصل إلى 2.9% من 3% في مايو، وهو ما يتوافق أيضاً مع التقدير الأولي.