النفط يشق طريق الارتفاع عبر مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء ​مع إعادة الرئيس دونالد ترامب فرض حصار بحري على جميع الموانئ ‌الإيرانية.

وخلال التداولات صعد خام برنت 58 سنتاً أو 0.7% إلى 85.31 دولاراً للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط 35 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 79.69 دولاراً للبرميل.

وزادت أسعار النفط عند التسوية الثلاثاء ⁠بنحو اثنين بالمئة لتسجل أعلى مستوياتها في شهر، مع تفاقم اضطراب الإمدادات في مضيق هرمز جراء الهجمات. وكان نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال يمر عبر المضيق قبل اندلاع الحرب.

وقالت جون جوه، ‌كبيرة محللي النفط لدى سبارتا كوموديتيز «شهد خاما برنت وغرب تكساس الوسيط تصحيحات صعودية تماشياً مع تصاعد الهجمات، لكن من المرجح أن يتباطأ حجم هذه التحركات الآن، ‌إذ تنتظر السوق أي تغيير في موقف كل من الولايات ‌المتحدة وإيران».

وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق ​لدى شركة فيليب ‌نوفا «في حين أن سوق النفط ​المادية لا تزال تتمتع بإمدادات ⁠كافية، فإن أي تصعيد آخر يتعلق بمضيق هرمز أو فرض عقوبات إضافية على الصادرات الإيرانية قد يؤديان سريعا إلى الضغط على معنويات السوق وإضافة المزيد من ​علاوات المخاطر».

وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز بثت مساء الثلاثاء «سأرجئ استهداف مواقع الطاقة إلى ‌النهاية، لكننا سنضربها في نهاية المطاف».