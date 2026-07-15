"أوبن أيه أي" تخسر دعوى بشأن العلامة التجارية في محكمة أوروبية

خسرت "أوبن أيه أي" الشركة الأمريكية التي تقف وراء "تشات جي بي تي"، طعنها القضائي على رفض تسجيل العلامة التجارية "أوبن أيه أي" (OPENAI) في المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي.

وقضت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها، بأنه بالنسبة لبعض البرمجيات وسلع وخدمات تكنولوجيا المعلومات، يعد المصطلح توصيفيا بحتا وبالتالي يفتقر إلى السمة التمييزية المطلوبة لحماية العلامة التجارية. ولايزال يمكن استئناف الحكم أمام محكمة العدل الدولية.

وأيد حكم المحكمة قرارا من جانب مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية. ورفض المكتب جزئيا طلبا من جانب "أوبن أيه أي" لتسجيل العلامة التجارية على سبيل المثال على صلة ببرمجيات وخدمات حوسبة سحابية.