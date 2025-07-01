رئيس "الاحتياطي الفيدرالي": سننتظر المزيد من البيانات قبل خفض الفائدة

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" جيروم باول أن المجلس يعتزم "الانتظار ومعرفة المزيد" عن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قبل أن يخفض أسعار الفائدة، متجاهلاً مرة أخرى مطالب الرئيس دونالد ترامب بخفض أسعار الفائدة فورا وبدرجة كبيرة.

وقال باول خلال تجمع للبنوك المركزية في البرتغال "يستغرق الأمر ببساطة بعض الوقت"، وذلك بعدما أرسل إليه ترامب رسالة مكتوبة بخط اليد قبل يوم يشير فيها إلى مدى خفض بنوك مركزية أخرى لأسعار الفائدة وإلى حاجة الولايات المتحدة للتحرك.

وأضاف باول "ما دام الاقتصاد الأمريكي في وضع قوي، فإننا نعتقد أن الشيء المنطقي الذي يجب القيام به هو الانتظار ومعرفة المزيد ومشاهدة ما هي هذه الآثار التي قد تحدث".







