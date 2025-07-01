النفط يصعد مع ترقب قرار "أوبك+"ومحادثات التجارة

ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم "الثلاثاء" مع عكوف المستثمرين على تقييم التوقعات بإعلان "أوبك+" زيادة في الإنتاج لشهر أغسطس في اجتماع المجموعة المقبل، وكذلك المفاوضات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.

وصعد خام برنت 28 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 67.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 1328 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا، أو حوالي ستة بالمئة، إلى 65.46 دولار للبرميل.

وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك إن التركيز الرئيسي للسوق ينصب على زيادة الإنتاج البالغة 411 ألف برميل يوميا التي من المتوقع أن تعلن عنها أوبك+ لأغسطس في اجتماع السادس من يوليو ، مضيفا أن تأثيرها تم تبديد جزء منه من خلال اتفاقيات تجارية محتملة من شأنها تحسين توقعات الطلب.

وقالت أربعة مصادر في أوبك+ الأسبوع الماضي إن التحالف يخطط لرفع الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في أغسطس آب، بعد زيادات مماثلة في مايو ويونيو ويوليو.

وفي حالة الموافقة على الزيادة، سيرفع ذلك إجمالي زيادة إمدادات أوبك+ هذا العام إلى 1.78 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل أكثر من 1.5 بالمئة من الطلب العالمي على النفط.

يراقب المستثمرون أيضا المفاوضات التجارية قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية وهو التاسع من يوليو.

وحذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن من المحتمل إخطار عدد من الدول برسوم جمركية أعلى بشكل حاد على الرغم من المفاوضات الجارية بنوايا حسنة مع اقتراب الموعد النهائي، إذ من المقرر أن تعود معدلات الرسوم الجمركية من مستوى مؤقت عند 10 بالمئة إلى المستويات التي أعلنها ترامب في الثاني من أبريل نيسان ثم علقها.

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن التكتل يسعى إلى الحصول على إعفاء فوري من الرسوم الجمركية على قطاعات رئيسية في إطار أي اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يبرم بحلول الموعد النهائي.

ويتوقع مورجان ستانلي أن تتراجع العقود الآجلة لخام برنت إلى حوالي 60 دولارا بحلول أوائل العام المقبل، مع وفرة المعروض في السوق وانحسار المخاطر الجيوسياسية بعد التهدئة بين إسرائيل وإيران. ويتوقع أيضا تسجيل فائض في المعروض بواقع 1.3 مليون برميل يوميا في 2026.

وأدت الحرب التي استمرت 12 يوما والتي بدأت باستهداف إسرائيل لإيران في 13 يونيو إلى ارتفاع أسعار برنت. وارتفعت الأسعار فوق 80 دولارا للبرميل بعد أن قصفت الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية ثم تراجعت إلى 67 دولارا بعد أن أعلن ترامب عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.







