1.2 مليار دولار لعقار نفسي تجريبي.. لماذا راهن عليه كيفن ريان؟

لم يكن "كيفن ريان"، الملقب بـ "الأب الروحي لتكنولوجيا نيويورك"، يتخيل يوماً أن يضع اسمه خلف قطاع أدوية العلاج النفسي، لكن في عام 2018، وبمجرد أن اصطدمت رؤيته ببيانات غيرت قناعاته، أدرك أن العالم يتجه نحو تغيير جذري في علاج الأمراض النفسية.

اليوم، وبعد أن أعلن عن جمع صندوق استثماري جديد بقيمة 335 مليون دولار، يثبت ريان مجدداً -بعد صفقة استحواذ سابقة بلغت 1.2 مليار دولار- أن فلسفته في شركة "ألي كورب" تقوم على قاعدة ذهبية: لا تلاحق القمة حين تصبح بديهية للجميع، بل كن أنت من يضع حجر الأساس قبلهم.

تُعرف "المخدرات النفسية" بأنها فئة من المركبات التي تغير الإدراك والحالة المزاجية، مثل "سيلوسيبين" و"إم دي إم إيه". وعلى عكس التصور الشائع الذي يحصرها في الاستخدامات الترفيهية، تزايدت الاستخدامات القانونية والطبية لهذه المواد تحت رقابة صارمة، حيث تُستخدم اليوم في "العلاج المساعد بالمواد المخدرة" لعلاج حالات مستعصية.

وفقاً للجمعية الأمريكية لعلم النفس، فإن هذه المواد تقدم أملاً جديداً في إعادة ربط المسارات العصبية المتضررة، بعيداً عن مفاهيم "الهروب الذهني" المرتبطة بها تاريخياً.

يكمن السر وراء ضخ المليارات في هذا القطاع في "الفشل الهيكلي" للأدوية التقليدية؛ ففي الوقت الذي تعاني فيه مضادات الاكتئاب التقليدية (مثل مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية) من محدودية الفعالية -حيث تظهر الدراسات أن فعاليتها تزيد بنسبة 15% إلى 18% فقط عن العلاج الوهمي مع تأثيرات جانبية مزعجة.

يرى مستثمرون مثل "كيفن ريان" فجوة سوقية ضخمة. هذا التفوق العلمي هو المحرك الحقيقي لتدفق رؤوس الأموال، حيث لا يرى المستثمرون مجرد عقاقير، بل "خوارزميات طبية" قادرة على إصلاح المسارات العصبية عبر تعزيز "المرونة العصبية"، استناداً إلى بيانات عرضت في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للصيادلة 2024.

تُفسر الأبحاث هذا التأثير بتشبيه "التزلج على الثلج"؛ حيث يعمل الاكتئاب كأخاديد عميقة في الدماغ تحصر التفكير في أنماط متكررة، بينما توفر هذه الأدوية "طبقة ثلج جديدة" تتيح للمريض سلوك مسارات فكرية بديلة.

هذه القوة العلمية مدعومة بأرقام مذهلة؛ إذ أظهرت بيانات تجارب المرحلة الثالثة أن 71.2% من الأفراد المعالجين بـ "إم دي إم إيه" لم يعودوا يستوفون معايير اضطراب ما بعد الصدمة بعد 18 أسبوعاً، بينما أظهر 71% من مرضى الاكتئاب تحسناً كبيراً باستخدام "السيلوسيبين" وفقاً لدراسات منشورة في المجلة الأمريكية للطب النفسي ومجلة تايمز الصيدلانية.

خلف هذا النجاح، تكمن مسيرة حافلة لريان الذي شارك في تأسيس عشرات الشركات البارزة مثل "مونغو دي بي"، و"بزنس إنسايدر". وتعد "ألي كورب"، التي انطلقت عام 2007، المختبر الرئيسي لابتكاراته.

وفي تحول استراتيجي خلال عام 2024، فتحت الشركة أبوابها للمستثمرين الخارجيين عبر صندوق بقيمة 250 مليون دولار، محققة معدل عائد داخلي تاريخي بنسبة 60%، قبل أن تعلن مؤخراً عن صندوقها الثاني بقيمة 335 مليون دولار.

اقتصادياً، تحول القطاع إلى قوة دافعة؛ إذ تشير بيانات "داتا بريدج" لأبحاث السوق إلى أن قيمة سوق العقاقير النفسية العالمي بلغت 4.87 مليار دولار في 2023، مع توقعات بنمو سنوي مركب يصل إلى 14.5% لتتجاوز 14.6 مليار دولار بحلول 2031.

وفقاً لتقديرات مؤسسة ماكنزي هذا النمو مدفوع بأزمة عالمية؛ فوفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يكلف الاكتئاب والقلق الاقتصاد العالمي 1 تريليون دولار سنوياً من فقدان الإنتاجية، وهو ما يجعل الاستثمار في هذه الابتكارات ضرورة تجارية تهدف لتقليص هذه الفجوة الاقتصادية



يتمسك ريان بمبادئه رغم تقلبات السوق، مشدداً على أن أساسيات بناء الأعمال لم تتغير، معتبراً أن الضخ الهائل للأموال في شركات مثل "أنثروبيك" و"أوبن أيه آي" يمثل فئة استثمارية تختلف عن "رأس المال الاستثماري" الذي يمارسه، محذراً من أن التضخم في تمويل الكيانات الكبرى قد يحجب الفرص في الشركات الناشئة التي تظل العمود الفقري للسوق.

وعن المستقبل، يرى ريان أن التنبؤ بات صعباً؛ فبينما كانت التوقعات في 2017 تجزم بسيطرة السيارات ذاتية القيادة بحلول 2026، يبدو الواقع بعيداً عن ذلك. ومع ذلك، يظل ريان متيقظاً لسرعة التغير، مشبهاً القفزات التقنية الحالية بما يقرأه في كتاب "آلة اللانهاية"، حيث تصبح أحداث العام الماضي جزءاً من "التاريخ البعيد" في عالم الذكاء الاصطناعي. يختتم ريان رؤيته بالتأكيد على أن سر النجاح في "الالتواء الزمني" الحالي، يكمن في مرونة العقل والقدرة على تغيير الرأي حين تتغير المعطيات.