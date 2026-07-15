«إنفيديا» تشطب نصف عملائها في آسيا لمنع تسريب الرقائق إلى الصين

كثّفت شركة «إنفيديا» الأمريكية إجراءاتها للرقابة على مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي في آسيا، في إطار الجهود الرامية إلى منع وصول منتجاتها المتقدمة إلى الصين عبر أطراف ثالثة، ما دفعها إلى تقليص عدد العملاء المصرح لهم بالشراء في المنطقة إلى أقل من النصف.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الشركة اعتمدت ما يُعرف بـ«القائمة البيضاء»، والتي تضم الشركات، التي اجتازت فحوصات امتثال أكثر صرامة.

فيما جرى استبعاد أكثر من نصف العملاء الآسيويين السابقين من قائمة المشترين المعتمدين، ووفقاً للتقرير كثفت «إنفيديا» خلال الأشهر الماضية عمليات التدقيق والتحقق من الامتثال في كل من سنغافورة وماليزيا واليابان.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تشديد الولايات المتحدة القيود على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى الصين، وسعيها إلى الحد من إعادة تصدير هذه المنتجات عبر دول أخرى، وهو ما دفع شركات التكنولوجيا الأمريكية إلى تعزيز آليات التحقق من هوية العملاء والاستخدام النهائي للرقائق.

ويعكس اعتماد «القائمة البيضاء» تحولاً في سياسة «إنفيديا» التجارية، إذ باتت تركز على التعامل مع عدد أقل من العملاء الذين يستوفون معايير الامتثال والتنظيم، بدلاً من التوسع في المبيعات مع مخاطر إعادة توجيه المنتجات إلى الأسواق المحظورة. (لندن - رويترز)