«دي سي سي» الأيرلندية تقترب من قبول استحواذ بـ7.6 مليارات دولار من «كيه كيه آر» و«إنرجي كابيتال»

تقترب شركة «دي سي سي» الأيرلندية، المتخصصة في توزيع الطاقة، من قبول عرض استحواذ بقيمة 5.7 مليارات جنيه إسترليني (7.64 مليارات دولار) من تحالف يضم شركتي KKR وEnergy Capital Partners، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة، في صفقة قد تكون من أكبر صفقات الاستحواذ في قطاع توزيع الطاقة الأوروبي هذا العام.

ويأتي التطور قبل يوم واحد من انتهاء المهلة التي حددتها لجنة الاستحواذ البريطانية، إذ يتعين على التحالف بحلول 15 يوليو تقديم عرض رسمي للاستحواذ أو الانسحاب من الصفقة.

وكانت «دي سي سي» قد أعلنت في يونيو الماضي دعمها لعرض نقدي محسّن بقيمة 65.25 جنيهاً إسترلينياً للسهم، بعد أن رفضت عرضاً أولياً اعتبره مجلس الإدارة أقل من القيمة العادلة للشركة.

ورغم تأييد الإدارة للعرض المحسّن، واجهت الصفقة اعتراضات من بعض كبار المساهمين، من بينهم Aviva Investors وFidelity International، اللتان اعتبرتا أن العرض لا يعكس القيمة الحقيقية للشركة وآفاق نموها المستقبلية.

وتوزع «دي سي سي» الغاز المسال والوقود الحيوي ومنتجات الطاقة المتجددة، إلى جانب إمدادات الطاقة التقليدية، لصالح الشركات والأسر في عدد من الأسواق الأوروبية، ما يجعلها هدفاً جذاباً لصناديق الاستثمار في البنية التحتية والطاقة.

وعلى صعيد التداولات، لامست أسهم الشركة أعلى مستوياتها في نحو ست سنوات خلال جلسة الثلاثاء، قبل أن تقلص مكاسبها وتتراجع بشكل طفيف إلى 63.45 جنيهاً إسترلينياً بحلول الساعة 14:15 بتوقيت غرينتش، مع ترقب المستثمرين حسم مصير الصفقة.

وامتنعت كل من «دي سي سي» المدرجة في بورصة لندن وKKR عن التعليق على تقرير بلومبرغ، في حين لم تصدر Energy Capital Partners أي تعليق حتى الآن