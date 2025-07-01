مؤشر الدولار الأمريكي يسجل أسوأ أداء نصف سنوي منذ 1973

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مسجلاً أسوأ أداء نصف سنوي له منذ عام 1973، حين كان ريتشارد نيكسون رئيساً للولايات المتحدة.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 10.8% منذ بداية العام، مقارنة بتراجع بلغ 14.8% في النصف الأول من عام 1973.

وقد ألقى الغموض المحيط بسياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية والجمركية، إلى جانب دعواته المتكررة لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بثقله على العملة الأمريكية.

وقال بريندن فاغن، استراتيجي العملات الأجنبية المقيم في نيويورك: «يبدو أن الدولار الأمريكي يتجه نحو مزيد من الخسائر، بعد أن انزلق إلى أدنى مستوى له في عدة سنوات، في ظل تسعير الأسواق لتوجه متساهل من الفيدرالي، وبيانات اقتصادية ضعيفة، وارتفاع درجة عدم اليقين في السياسات».